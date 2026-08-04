Bir Türk devi, Barcelona'ya olan kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Marcus Rashford'u kadrosuna katmak için büyük paralar harcamaya hazırlanıyor.

Rashford, Manchester United'dan Barcelona'ya yaptığı başarılı kiralık dönemin ardından geri döndü. Katalan kulübünün oyuncuyu bonservisiyle transfer edemeyeceğini açıklamasının ardından teknik direktör Hansi Flick, İngiliz oyuncuyu özleyeceğini itiraf etti.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre Rashford, Türk kulübünün aralarında tercih yaptığı 3 oyunculu kısa listede yer alıyor. Listede ayrıca Milan'ın kanat oyuncusu Rafael Leao ve Crystal Palace'ın yıldızı Ismaila Sarr da bulunuyor.

Fenerbahçe daha önce Leao ile görüşmeler yapmıştı, ancak şimdiye kadar transfer konusunda bir anlaşmaya varamadı.

Türk kulübü ayrıca, iş yönetimini Chelsea forveti Nicolas Jackson'ın da menajerinin üstlendiği Ismaila Sarr'ın temsilcileriyle de temas kurdu.

Rashford'un temsilcileri de yeni teknik direktör İsmail Kartal'ı desteklemeyi ve ezeli rakibi Galatasaray'a rakip olabilecek bir kadro kurmayı amaçlayan Türk kulübüne transferinin gerçekleşme ihtimali konusunda Fenerbahçe ile temasa geçti.

İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda üçüncülük elde etmesinin ardından Rashford, bir sonraki adımına karar vermeden önce acele etmeyecek.

Ancak Rashford, Türk futbolunu ve onun büyük taraftar tutkusuyla öne çıkan özelliklerini deneyimlemek isterse, "The Sun"a konuşan kaynaklara göre Fenerbahçe onun için "büyük paralar harcamaya" hazır.

Crystal Palace ve Senegal Milli Takımı'nın yıldızı Ismaila Sarr, 21 gol kaydettiği muhteşem bir sezon geçirmesinin ve Güney Londra ekibinin UEFA Konferans Ligi şampiyonluğuna katkı sağlamasının ardından Fenerbahçe'nin beğenisini kazanan bir diğer oyuncu.

Sarr ayrıca son Dünya Kupası'nda dört gol atarak kendini en büyük uluslararası sahnede kanıtladı ve Senegal Milli Takımı'nın Dünya Kupası katılımları tarihindeki en golcü oyuncusu oldu.

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