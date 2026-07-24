Leao, Milan'dan ayrılığa kapıyı araladı: Masada dev bir teklif var

Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao'nun geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımının ardından yaz tatilinin tadını Brezilya'da çıkaran oyuncu, geleceğiyle ilgili görüşmeler yapıldığını kabul ederek şunları söyledi: "Yeni bir tecrübe yaşama ihtimali konusunda kulüple konuştum, ancak bundan sonra ne olacağını bilmiyorum."

Bu arada Türk kulübü Fenerbahçe, oyuncuyla anlaşma konusunda büyük bir ilgi gösteriyor ve İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı haberlere göre resmi müzakerelere başlamaya hazır durumda.

Türk kulübü, oyuncuya beş sezonu kapsayan, yıllık net 8 milyon euro maaşın yanı sıra bir dizi bonus içeren cazip bir teklif sundu. Bu bonuslar; 20'den fazla maça çıkması hâlinde 1,5 milyon euro, 15 gol atması durumunda ise ayrı bir 1,5 milyon euro ve yerel lig şampiyonluğu kazanması hâlinde ek 1 milyon euroyu içeriyor.

Fenerbahçe, transferi 40 milyon euroluk sabit bir bedelle, değişkenler ve ek ödemelerle birlikte 50 milyon euroya kadar çıkabilecek şekilde kesin olarak bitirmeyi ya da satın alma zorunluluğu bulunan bir kiralama yoluyla anlaşmayı hedefliyor.

Bu girişimler, güçlü bir takım kurarak Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak suretiyle doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı amaçlayan Fenerbahçe'nin yeni seçilen başkanı Aziz Yıldırım'ın isteğiyle geliyor. Söz konusu şampiyonluk, kulüp geçtiğimiz dört sezonda Galatasaray'ın arkasında ikincilikle tamamladıktan sonra 2014 yılından bu yana kulübün kupa dolabına giremedi.

Bunu gerçekleştirmek için kulüp, Mason Greenwood'u Marsilya'dan kadrosuna katmak için 40 milyon euro, Vedat Muriqi'yi Mallorca'dan geri almak için 18 milyon euro ve Nathan Aké'yi Manchester City'den transfer etmek için yaklaşık 9 milyon euro harcadı bile. Geriye, başında Leao'nun bulunduğu sol kanat transferini bitirmek kaldı.

Transferin önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanmaması hâlinde, Leao önümüzdeki çarşamba günü Avustralya'nın Perth şehrinde Milan'ın kampına katılarak antrenmanlara yeniden başlayacak. Sözleşmesi 2028 yılına kadar uzayan Portekizli yıldız, Brezilya'daki "Podpah" podcast'ine konuk olduğu sırada bu konuda şunları söyledi: "Ben burada olduğum sürece, bana her şeyi veren kulübe karşı daima duyduğum saygıyla sahip olduğum her şeyi ortaya koyacağım."

Bireysel antrenmanlarını Brezilya kulübü Corinthians'ın tesislerinde sürdüren Leao şunları ekledi: "Bence bana her açıdan çok yardımcı olan bir kulüp, ancak hayatta insanın başka tecrübeler yaşama hırsı oluyor. Uygun fırsat ortaya çıkarsa, mevcut seçenekleri değerlendireceğim, fakat şu ana kadar hâlâ Milan saflarında bir oyuncuyum."