Leandro Paredes, kaldığı yerden devam ediyor ve çılgınca hareketiyle öfke topluyor

Leandro Paredes, ilk kez olmamak üzere, yine en kötü yüzünü gösterdi. Newell’s Old Boys - Boca Juniors maçında çok konuşulan Arjantinli, çılgın bir hareketin ardından yeniden bir gerginliğe neden oldu.

Bu, Katar’daki Dünya Kupası’ndaki çeyrek finalin tekrarı gibiydi; Paredes, Hollanda - Arjantin maçında düdükten sonra topu çok sert bir şekilde Hollanda yedek kulübesine göndermişti. Bu da o sırada hararetli bir gerginliğe yol açmıştı.

Pazar akşamı da işler yine çığırından çıktı. Düdükten sonra Paredes, topu bir rakibine yine sert şekilde vurmayı seçti ve bu durum Newell’s oyuncularında büyük bir öfkeye yol açtı. Birden fazla rakip oyuncu öfkeyle onun üzerine yürüdü.

Kısa süreliğine ciddi bir arbede çıkacak gibi oldu, ancak Boca takım arkadaşları Paredes’i hızla olay yerinden uzaklaştırarak daha kötüsünü önledi. Hakem, Arjantinli oyuncuya sarı kart göstermekle yetindi.

Karşılaşmanın kendisi 2-2 sona erdi, ancak maçın ardından en çok konuşulan konu Paredes’in hareketi oldu. Sosyal medyada orta saha oyuncusuna yönelik eleştiri yağdı; Paredes yine öfkesini kontrol edememiş gibi görünüyordu.

Paredes, geçen Dünya Kupası sırasında da en çok konuşulan oyunculardan biriydi ve bu itibardan şimdilik kurtulabilecek gibi görünmüyor. Kaybedilen Dünya Kupası finalinin ardından, sert müdahaleyle yere indirdiği İspanyollar Eric García ve Gavi ile de tartışma yaşamıştı.

Bu kötü davranış, o dönemde de Paredes hakkında FIFA tarafından resmi bir soruşturma başlatılmasına yol açtı. Ayrıca birden fazla ‘assault’ (şiddet içeren davranış) vakası nedeniyle hakkında dava açıldı. Paredes’i bu nedenle nasıl bir cezanın beklediği ise şimdilik belirsiz.