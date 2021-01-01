Le Havre'de oynayan Ertuğrul Ersoy Gaziantep FK'de

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK, kariyerini Fransa'da sürdüren Ertuğrul Ersoy ile anlaştı.

Yeni teknik direktörü Ricardo Sa Pinto'nun yönetime sunduğu rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK, kariyerini Fransa Ligue 2 takımlarından Le Havre'de sürdüren milli futbolcu Ertuğrul Ersoy'u 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

23 yaşındaki milli oyuncunun Gaziantep'e geldiği bu akşam oynanacak Galatasaray karşılaşmasını statta takip edeceği ifade edildi. Bursaspor altyapısında yetişen ve yeşil-beyazlı takımda kaptanlık da yapan Ertuğrul, bu sezon Le Havre ile tamamı ilk 11'de olmak üzere 14 maçta forma giymişti.