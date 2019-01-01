Lazovic'in menajeri, Beşiktaş'ın teklifini doğruladı

Hellas Verona forması giyen Darko Lazovic'in menajeri Bojan Ostojic, yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan teklif geldiğini açıkladı.

ekiplerinden Hellas Verona'da oynayan 29 yaşındaki Sırp futbolcusu Darko Lazovic'in menajeri Bojan Ostojic, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

CalcioHellas'a konuşan Ostojic, yaz transfer döneminde Lazovic'e Beşiktaş'tan teklif geldiğini dile getirdi:

"Yazın Lazovic ile ilgilenen birçok takım vardı. Beşiktaş'tan, Çin'den, 'nden teklifler geldi. Ama Darko İtalya'da kalmayı tercih etti. Teknik direktör Ivan Juric'e güveniyorum. Sonuna kadar savaşacaklar. Eğer Verona devre arasında iyi transferler yaparsa ligde kalma şansları yükselecektir."

2015'te Kızılyıldız'dan 'ya transfer olan Lazovic, 2019-20 sezonu öncesi bedelsiz olarak Verona'ya transfer oldu. Şu ana kadar 10 Serie A maçında forma giyen Lazovic, 1 kez ağları havalandırdı.