Transfer

Lazio, Yusuf Yazıcı ile anlaşmaya vardı

Son güncelleme
Yorum()
seskimphoto.com
Transferin gözde ismi Yusuf Yazıcı'nın Lazio ile yıllık ücret konusunda el sıkıştığı iddia edildi.

İtalyan medyası, Yusuf Yazıcı'nın Lazio'ya transferine bitti gözüyle bakıyor.

"Yusuf Yazıcı, Igli Tare'yi (Lazio Futbol Direktörü) beklerken döktürüyor" manşetini atan Corriere dello Sport, Trabzonspor'un genç yıldızının Lazio ile yıllık ücret konusunda kesin olarak anlaşmaya vardığını duyurdu.

Haberin devamı aşağıda

Gazete, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Igli Tare'nin İstanbul'da görüştükleri iddiaları için ise, "Yüz yüze görüşme yok. Ancak Lazio, Yusuf için 20 milyon euro artı bonus teklif etti" diye yazdı.

Editörün Seçtikleri

 

Goal twitter

Kapat