Lazio, Yusuf Yazıcı ile anlaşmaya vardı
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İtalyan medyası, Yusuf Yazıcı'nın Lazio'ya transferine bitti gözüyle bakıyor.
"Yusuf Yazıcı, Igli Tare'yi (Lazio Futbol Direktörü) beklerken döktürüyor" manşetini atan Corriere dello Sport, Trabzonspor'un genç yıldızının Lazio ile yıllık ücret konusunda kesin olarak anlaşmaya vardığını duyurdu.
Gazete, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Igli Tare'nin İstanbul'da görüştükleri iddiaları için ise, "Yüz yüze görüşme yok. Ancak Lazio, Yusuf için 20 milyon euro artı bonus teklif etti" diye yazdı.