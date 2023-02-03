Arnavut futbol adamı Sırp yıldızla yeni sözleşme imzalama konusunda kendilerinden emin olduklarını çıkladı.

Lazio'nun futbol direktörü Igli Tare Sırp yıldız Sergej Milinkovic-Savic'in kontratını uzatacaklarını açıkladı. Sport Mediaset'e konuşan Tare, "İşlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum ve bu yüzden herhangi bir soru işaretim yok. Her şey olması gereken zamanda çözülecek. Hakkımda yazılanları hiçbir zaman okumuyorum çünkü eğer ve amalarla hiçbir yere varılamayacağını biliyorum" dedi.

Bu ay 28 yaşına basacak olan Milinkovic-Savic, bu sezon Serie A'da oynadığı 19 karşılaşmada dört gol atarken, sekiz de asist üretmişti.

Geçen sezon yıldızlaştı

Maurizio Sarri yönetimindeki geçtiğimiz sezonu 11 gol ve 11 asistle tamamlayan dünyaca ünlü yıldız 2015'ten bu yana forma giydiği Serie A'daki en iyi orta saha oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

Başta Juventus olmak üzere çok sayıda takımın transfer listesinde yer alan Milinkovic-Savic, sekiz sezonda 250 Serie A maçına çıkarken, 52 gol kaydetti.

Daha önce Genk formasıyla Belçika Ligi'nde de oynayan Milinkovic-Savic, ülkesinin Vojvodina takımında yetişmişti. Sırp milli takımının da en önemli isimlerinden olan Milinkovic-Savic, 2022 Dünya Kupası'nda da oynamıştı.