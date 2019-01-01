Lazio taraftarından Bakayoko'ya ırkçı tezahürat
İtalya, Lazio'nun Milan'la San Siro'da oynadığı İtalya Kupası yarı final rövanş maçı öncesinde yaşananları konuşuyor.
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Konuk ekibin 1-0 kazanarak adını finale yazdırdığı müsabaka öncesinde Milano'da toplanan bir grup Lazio taraftarı, İtalya'nın faşist diktatörü Benito Mussolini lehine pankart açtılar. Grubun pankartı açtığı noktanın, Mussolini'nin 1945 yılında idam edildiği Piazzale Loreto meydanı olması dikkat çekti.
Lazio taraftarlarının ırkçı tavırları ısınmalarda da sürdü. Milan forması giyen Tiemoue Bakayoko'ya yönelik ırkçı tezahüratlar dikkat çekerken, tribündekilerin bazılarının ellerinde şişme muzlar olduğu görüldü.
A group of around 50 #Lazio ultras unveiled a banner “honouring Benito Mussolini” in #ACMilan today while chanting football slogans ahead of the Coppa Italia semi-final https://t.co/9s7JiX9vwg #MilanLazio #CoppaItalia #KickItOut pic.twitter.com/q8kD3mY7Nw— footballitalia (@footballitalia) April 24, 2019
Roma ekibi, maçın ardından resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bazı taraftarlarının bu tavrını kınamakla birlikte, medyaya sitemde bulunmayı ihmal etmedi.
"SS Lazio, 119 yıldır koruduğu spor değerleriyle çelişen tavırlardan ve gösterilerden kendisini açık bir şekilde uzak tutmaktadır. Kulübümüz, aynı zamanda, bazı medya organlarının basite indirgenmiş bir eğilim ile, küçük gruplar tarafından ortaya konan hareketleri tüm Lazio taraftarlarına mal ediyor olmasını da reddetmektedir. Lazio her daim kanunlar ve kurallar için mücadele vermiş bir kulüptür."
Lazio, İtalya Kupası finalinde Atalanta - Fiorentina eşleşmesinin galibiyle oynayacak.