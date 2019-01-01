Lazio taraftarından Bakayoko'ya ırkçı tezahürat

Aşırı sağcı taraftar gruplarıyla ünlü Lazio, bir kez daha ırkçı saldırılarla gündemde.

İtalya, 'nun 'la San Siro'da oynadığı İtalya Kupası yarı final rövanş maçı öncesinde yaşananları konuşuyor.

>> Süper Lig'in dikkat çeken istatistiği

Konuk ekibin 1-0 kazanarak adını finale yazdırdığı müsabaka öncesinde Milano'da toplanan bir grup Lazio taraftarı, İtalya'nın faşist diktatörü Benito Mussolini lehine pankart açtılar. Grubun pankartı açtığı noktanın, Mussolini'nin 1945 yılında idam edildiği Piazzale Loreto meydanı olması dikkat çekti.

Lazio taraftarlarının ırkçı tavırları ısınmalarda da sürdü. Milan forması giyen Tiemoue Bakayoko'ya yönelik ırkçı tezahüratlar dikkat çekerken, tribündekilerin bazılarının ellerinde şişme muzlar olduğu görüldü.

ekibi, maçın ardından resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bazı taraftarlarının bu tavrını kınamakla birlikte, medyaya sitemde bulunmayı ihmal etmedi.

"SS Lazio, 119 yıldır koruduğu spor değerleriyle çelişen tavırlardan ve gösterilerden kendisini açık bir şekilde uzak tutmaktadır. Kulübümüz, aynı zamanda, bazı medya organlarının basite indirgenmiş bir eğilim ile, küçük gruplar tarafından ortaya konan hareketleri tüm Lazio taraftarlarına mal ediyor olmasını da reddetmektedir. Lazio her daim kanunlar ve kurallar için mücadele vermiş bir kulüptür."

Lazio, İtalya Kupası finalinde - eşleşmesinin galibiyle oynayacak.