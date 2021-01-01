Lazio'nun başı dertte! Soruşturma açıldı

Koronavirüs testi pozitif çıkan bir oyuncuyu oynattığı ve protokolleri ihlal ettiği iddia edilen Lazio küme düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya

İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Lazio, futbolcuların koronavirüs testlerinde oynama yaptığı iddiasıyla İtalyan Federal Mahkemesi'ne sevk edildi.

ESPN'de yer alan habere göre; Lazio dava sonunda suçlu bulunursa, puan silme ve Serie B'ye düşürülmek gibi cezalarla karşı karşıya kalabileceği iddia ediliyor.

Lazio Başkanı Claudio Lotito ile birlikte Ivo Pulcini ve Fabio Rodia, savcılar tarafından koronavirüs protokollerini ihlal etmekle suçlanıyor. İtalya Futbol Federasyonu'da Lazio'nun vaka sayılarını doğru bildirmediğini açıkladı.

Semptom göstermeyen oyuncu oynatıldı

Bir diğer ddialara göre ise Lazio, test sonucu pozitif çıkan ancak semptom göstermeyen bir oyuncusunu karantina süresini ihlal ederek Serie A maçında sahaya sürdü.

Öte yandan Lazio Kulübü Sözcüsü Roberto Roa bir açıklama yaptı. Roa açıklamasında; "Sporun adaletine inanıyoruz. Bu adalet hakkaniyetli kurumlar içinde sağlanacaktır ve bizim bu tür konulara hiçbir şekilde dahil olmadığımız anlaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Lazio, ligde 22 haftada topladığı 40 puan ile 7. sırada yer alıyor.