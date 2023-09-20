Lazio'nun kalecisi, Şampiyonlar Ligi'ndeki kafa golüyle Erling Haaland'a benzetildi

Lazio'nun file bekçisi Ivan Provedel, Atletico Madrid karşısındaki golüyle Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland'a benzetildi.

Lazio'nun kalecisi gol attı

Capello onu Haaland ile kıyaslıyor

Lazio, Atletico Madrid maçından 1 puan çıkardı

NE OLDU? Milan, Roma, Real Madrid ve İngiltere Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Fabio Capello, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı son dakikalarda kafa golü kaydeden Lazio'nun kalecisi Ivan Provedel'i Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'a benzetti.

NE SÖYLENDİ? Fabio Capello şunları söyledi: "Provedel kurtarışlarıyla maçı kurtardı ve sonunda eşitliği de sağladı. Bu gece arabayı kalenin önüne park edemeyen bir Simeone gördüm. Provedel'in golü, Erling Haaland'ın kafa vuruşlarına benziyordu."

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PROVEDEL İÇİN SIRADA NE VAR? Başarılı kaleci ve arkadaşları, 23 Eylül'de Serie A'da Monza ile karşı karşıya gelecek.