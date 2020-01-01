Lazio, Muriqi için Fenerbahçe'yle el sıkıştı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre taraflar Vedat Muriqi'nin transferi için anlaşma sağladılar.

Vedat Muriqi'nin 'ya transferinde sona yaklaşıldı.

İtalya'da son 24 saatte Sky Sport Italia, Corrierre dello Sport ve La Gazzetta dello Sport gibi kaynakların geçtiği haberlere göre İtalyan ekibi, Muriqi'nin transferi için 'yle el sıkıştı.

İddiaya göre, taraflar arasında çarşamba gecesine kadar devam eden müzakerelerde Lazio teklifini 16+2 milyon euro'ya çıkardı ve Fenerbahçe bu teklifi kabul etti.

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ekibi, Muriqi'ye yıllık 2 milyon euro'dan 5 sezonluk sözleşme teklifinde bulundu. Kosovalı golcünün sözleşmesinde bonus ödemeler de olacak.

Anlaşmanın resmileşmesinin önünde ise teknik detaylar kaldı. Fenerbahçe bonservis bedelini iki taksit olarak almak istiyor. Lazio ise ödemeyi üç taksit halinde gerçekleştirmek istiyor.

Vedat Muriqi, 2019-20 sezonu başında transfer olduğu Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıktı, 17 gol attı.