Lazio, Muriqi için Fenerbahçe ile anlaştı
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AA
TRT Spor’un haberine göre Vedat Muriqi yeni sezonda Lazio forması giyecek.
Futbolcunun transferi için yaklaşık bir haftadır görüşen Lazio ve Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Lazio'nun Fenerbahçe'ye Muriqi için 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.
Kosovalı golcünün de yeni kulübüyle beş yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Muriqi geçtiğimiz sezonun başında Çaykur Rizespor’dan transfer edilmiş ve sarı lacivertli formayla çıktığı 36 maçta 17 gol atıp 6 da asist yapmıştı.