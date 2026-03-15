Lazio – Milan, 1-0: Maç istatistikleri

Lazio – Milan 1-0 (ilk yarı 1-0)
Golcüler: 27’pt Isaksen (L)
Asist: 27’pt Marusic (L)
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor (44’st Belahyane); Isaksen (22’st Pedro), Maldini (22’st Dia), Zaccagni (37’st Cancellieri). Teknik direktör: Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (12’st Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (39’st Ricci), Fofana (21’st Nkunku), Modric, Jashari, Estupiñán (12’st Bartesaghi); Leão (21. dakikada Fulkrug), Pulisic. Teknik direktör: Allegri
Hakem: Alberto Ruben Arena – Torre del Greco (NA)
Sarı kartlar: 9’st Estupinian (M), 25’st Motta (L), 36’st Tavares (L), 45’ +4st Pedro (L), 45’+5st Patric (L)
Kırmızı kart: -