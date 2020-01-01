Lazio, Lecce deplasmanında kayıp!

Serie A'da lider Juventus'un en yakın takipçisi konumundaki Lazio, Lecce deplasmanında 2-1 yenilerek ağır bir yara aldı.

, 'nın 31. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Lecce'ye 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında önemli bir darbe aldı.

Maça iyi başlayan temsilcisi 5. dakikada Felipe Caicedo'nun golü ile 1-0 öne geçti. Lecce, 30. dakikada bu gole Khouma Babacar ile cevap verdi.

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Ev sahibi ekip, 45. dakikada bir penaltı atışı kazandı ama Marco Mancosu, penaltıyı gole çeviremedi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

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İkinci yarıya Lecce etkili başladı ve 47. dakikada Fabio Lucioni'nin golü ile 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Maçın kalan bölümü Lazio'nun baskısı ile geçse de Lecce kalecisi Gabriel başarılı performansı ile dikkat çekti ve takımının sahadan üç puanla ayrılmasını sağlayan isimlerden biri oldu.

Lecce bu galibiyetle puanını 28'e yükseltip maç fazlası ile kendisini küme düşme hattının dışına attı. Lazio ise 68 puanda kaldı.