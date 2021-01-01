Lazio'ya koronavirüs cezası: Test sonuçlarına el konuldu

İtalya Futbol Federasyonu'nun belirlediği sağlık protokollerini ihlal eden Lazio'ya ceza verildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronovirüs futbol dünyasını da etkiliyor. Futbol maçları, koronavirüs salgını için belirlenen sağlık protokolleri çerçevesinde devam ederken bu kuralları ihlal edenler ağır cezalara çarptırılıyor.

Lazio Kulübü, sağlık protokellerini ihlal ettiği gerekçesiyle 150 bin euro cezaya çarptırıldı. İtalyan ekibinin iki kulüp doktoru 12 ay süreyle cezalandırılırken başkan Claudio Lotito da 7 ay ceza aldı.

İtalya Futbol Federasyonu geçtiğimiz ay Lazio hakkında açılan davayı yerel bir mahkemeye göndermişti ve Cuma günü cezalar açıklandı. Lazio da karar itiraz edileceğini açıkladı.

Lazio neyle suçlanıyor?

İtalya Futbol Federasyonu, geçen ay Lazio'nun "sağlık protokollerine uymadığını" açıklamıştı. İddia edilen ihlaller, kulübün 10 günlük karantina sürecine uymadığı ve semptom göstermeyen bir oyuncuyu Serie A maçı kadrosuna alması olarak gösterildi.

Ayrıca, koronavirüs vakalarını yerel makamlara derhal bildirmemek ve pozitif test sonucunda rağmen üç oyuncuyu antrenmana almak suçlamaları da yer alıyor.

Soruşturmanın bir parçası olarak, Lazio antrenman tesislerinde inceleme yapıldı ve kulübün laboratuarındaki koronavirüs testi sonuçlarına el konuldu.

Öte yandan Lazio'nun puan silme cezası alma ihtimali de vadı ancak şimdilik bu cezadan kurtuldular.