Lazio, Gila'dan sonra işte bu: Boban onu gönderiyor

Lazio, transfer piyasasında kararlı adımlarla hız kazanıyor ve hem orta sahada hem de savunmada önemli hamleler yapıyor. Biancoceleste yönetimi, Bayern Münih’in genç yıldızı Jonathan Asp Jensen için ilk resmi teklifini sundu ve Mario Gila’nınMilan’a transferi kesinleşir kesinleşmez, yerine geçecek ismi şimdiden belirledi.





GILA'NIN ARDINDAN DOMINGUEZ GELİYOR - Lazio, Gila'nın yerini alacak ismi çoktan belirledi: Bir numaralı hedef, Dinamo Zagreb'in kadrosunda yer alan stoper Dominguez. Görüşmeler halihazırda yoğun bir şekilde devam ediyor ve Lazio yönetimi, eski Milan oyuncusu Zvonimir Boban ile doğrudan görüşüyor. Hırvat kulübünün talebi 12 milyon avro olarak kalırken, Lazio biraz daha düşük bir rakamla başlamayı planlıyor ve henüz sunulmamış ilk resmi teklifini 9 milyon avro artı primler civarında belirledi. Rossoneri, İspanyol oyuncunun transferini resmileştirir resmileştirmez bu hamle devreye girecek ve böylece Dominguez’i kadroya katmak için gerekli kaynak serbest kalacak.