Lazio gece yarısı karıştı! Fenerbahçe'nin transferi Matteo Guendouzi için kriz çıktı...

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, İtalya Serie A kulübü Lazio'dan Matteo Guendouzi'yi renklerine bağladı.

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek, bu sabah 06.00'da İtalya'ya gitti. Özel jet, saat 09.12'de Roma'ya iniş yaptı.

Maurizio Sarri'den basın toplantısında tepki

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, dün gece Fiorentina ile oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından Guendouzi ile ilgili gelen soruya yanıt verdi. Tecrübeli hoca bu transfere tepki gösterirken şunları söyledi:

"Bunu sportif direktöre sormalısınız. Matteo Guendouzi’nin geleceğin temellerini atmak için belirlediğimiz 7-8 oyuncudan biri olduğunu ve kalacağını düşünüyordum ama oyuncuya belirli seviyede maaş teklifleri gelince direnmek zorlaşıyor."

Öte yandan Sarri, Lazio'nun yeni transferi Sırp forvet Petar Ratkov'la ilgili ise çarpıcı ifadeler kullandı. İtalyan çalıştırıcı açıklamasında, "Ratkov’u tanımıyorum, bu yüzden net bir şey söylemem zor. Zamanla onu daha yakından tanıyacak, özelliklerinden ve güçlü yanlarından nasıl faydalanabileceğimi öğreneceğim. Kulüp ise onu benden daha iyi tanıyordur." sözlerini sarf etti.

Lazio Başkanı ne söyledi?

Ayrıca Lazio Başkanı Claudio Lotito, şunları söyledi: "Benim gibi İtalyan futbol tarihinin en uzun süre görev yapan başkanı olan birinin anladığı şey şudur; bir oyuncuyu isteksizce tutmanın hiçbir anlamı yok. Castellanos ayrılmayı istemişti, aynı şekilde Guendouzi de. Kimse oyuncuları veya kulübü yok pahasına satmıyor."