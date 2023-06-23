Maurizio Sarri’ye geniş bir kadro vermek isteyen Lazio yönetimi Jorginho’yu ikna edemezse rotayı Lucas Torreira’ya çevirecek.

Serie A’yı ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya hak kazanan Lazio, orta sahasına tecrübeli oyuncular eklemek için çalışmalara başladı. Şampiyonlar Ligi’nin getireceği yoğun fikstür nedeniyle rotasyonunu genişletmek isteyen İtalyan takımı transfer listesine Galatasaray forması giyen Lucas Torreira ile teknik direktör Maurizio Sarri’nin eski öğrencisi Jorginho’yu ekledi.

İtalyan basınından Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre Lazio’nun Jorginho’yu transfer edebilmesi için Brezilya asıllı İtalyan oyuncunun 6,5 milyon euroluk maaşında en az yüzde 50 indirime gitmesi gerekiyor.

Jorginho'da maaş problemi

Jorginho’nun yüksek maliyeti nedeniyle bu transferin gerçekleşmemesi halinde rotayı Torreira’ya çevirecek olan Lazio, Uruguaylı yıldızı daha ucuz bir alternatif olarak belirlemiş durumda.

İtalya’da daha önce Pescara, Sampdoria ve Fiorentina formaları giyen Torreira geçtiğimiz yaz Arsenal’den Galatasaray’a transfer olmuştu. Bu transfer için İngiliz ekibine 6 milyon euro ödeyen sarı-kırmızılı takımın Torreira için kapıyı en az 10 milyon eurodan açması bekleniyor.

Galatasaray’ın şampiyonluğunda kilit rol oynayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ligde toplam 31 maça çıkarken skor katkısı yapamamıştı.