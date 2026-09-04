Lazio’da Gattuso’ya yeni bir savunmacı: Diogo Leite geliyor

Lazio, Gennaro Gattuso'nun savunma hattını güçlendirecek yeni bir bedelsiz transferi sonuçlandırmak için ileri düzey görüşmeler yürütüyor. Fabrizio Romano'nun WhatsApp'ta aktardığına göre, şu anda bonservisi elinde olan stoper Diogo Leite için girişimler başladı. Açık mavililer anlaşmayı bitirmeye hazır.





KİMDİR? - 1999 doğumlu Portekizli oyuncu, oyun kurulumunda başarılı sol ayaklı bir stoper. 192 santimetre boyundaki oyuncu, Porto altyapısında yetiştikten sonra Braga ve Union Berlin'e geçti. Portekiz'in alt yaş milli takımlarında birçok kez forma giydi; bunlar arasında 2016'da 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan altın madalya da yer alıyor.











