Lazio, Cristiano Ronaldo'yu transfer etme şansını geri çevirdi: Menajeri açıkladı

Menajer Alessandro Moggi'nin anlattıklarına göre, Cristiano Ronaldo kariyerinin ilk yıllarındayken Lazio onu transfer etme şansını geri çevirdi.

Jorge Mendes, Lazio'ya yakındı

Eski başkan, Cristino'yu istemedi

Onun yerine "gerçek Ronaldo'yu" istiyordu

NE OLDU? Cristiano Ronaldo'nun kariyerinin başlarında, menajeri Jorge Mendes, Lazio ile görüşme halindeydi ve kulübün Portekizli yıldızı transfer etme şansı vardı. Ancak dönemin başkanı Cristiano Ronaldo yerine Ronaldo Nazario'yu istedi.

NE SÖYLENDİ? Moggi, Calciomercato'ya Cristiano Ronaldo hakkında şunları söyledi: "Mendes, eski sportif direktör Calleri'niniyi bir arkadaşıydı. Cristiano'yu dönemin başkanı Cragnotti'ye önerdik. Ancak o, Cristiano'yu istemedi. "Gerçek Ronaldo"yu istiyordu, bu yüzden masaya bile oturmadı."

BÜYÜK RESİM: Lazio, Cragnotti'nin görevde olduğu süre boyunca Serie A ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı kazansa da Cristiano Ronaldo'yu kabul etmedikleri için pişman olmuş olmalılar. Cristiano Ronaldo, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla beş Ballon d'Or'un sahibi olurken Lazio, 2002'den beri Serie A şampiyonluğu yaşamadı.

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