İtalyan ekibinin başkanı, Greenwood transferinden dolayı Manchester United'a sitem etti.

Serie A ekibi Lazio, transferin son gününde Greenwood'u kadrosuna katmanın planlarını yapıyordu.

Evrakların, İtalya'da transferin son saati olan 19:00'dan önce teslim edilmemesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

Getafe bu fırsattan en iyi şekilde yararlandı ve Greenwood'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Bu durum, İspanyol ekibinin taraftarlarını sokağa döktü.

Lazio'nun başkanı Claudio Lotito, Greenwood'u transfer etmek için her türlü çabayı gösterdiği konusunda ısrar etti ve oyuncunun Serie A kulübüne katılma arzusunu da açıkladı.

Ancak United'ın gerekli belgeleri işlemede gecikmesi anlaşmayı sekteye uğrattı ve Lazio'yu hayal kırıklığına uğrattı.

Ne söylendi?

Lotito, Cuma akşamı İtalya'da transfer döneminin kapanmasından kısa bir süre sonra La Lazio Siamo Noi'ye, "Son dakikaya kadar denedim.

"Zamanında evrakları göndermediler. Greenwood da Lazio'ya gelmek istiyordu" dedi.

Lotito, Greenwood'u kadrosuna katmak konusunda istekli olmasına rağmen, başantrenör Maurizio Sarri'nin, oyuncunun tutumu ve kondisyonuyla ilgili endişeleri gerekçe göstererek oyuncuyla sözleşme imzalama konusunda çekinceleri olduğu bildirildi.

21 yaşındaki oyuncu, kişisel bir fitness uzmanıyla antrenman yapıyordu ve en son Ocak 2022'de bir maçta oynadı.

Bu sırada adı; tecavüze teşebbüs, aile içi şiddete karışmış ve mahkemeye çıkarak sorgulanmıştı.

Greenwood, Kraliyet Savcılık Servisi'nin kilit tanıkların geri çekilmesi ve yeni delillerin ortaya çıkması nedeniyle bu yıl Şubat ayında kendisine yönelik suçlamaları düşürmesinin ardından altı aylık bir iç soruşturmadan sonra Man Utd'dan ayrıldı.

Oyuncu, milli aradan sonra Getafe'deki ilk maçına 17 Eylül'de Osasuna karşısında çıkabilir.