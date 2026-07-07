Lautaro: "Messi için mücadele ettik, o tüm zamanların en iyisi"

Arjantinli forvet Lautaro Martinez, Mısır’a karşı kazanılan maçın ardından DAZN’a şu açıklamalarda bulundu: “Çok fazla duygu yaşadık; maçın bitmesine az bir süre kala 2-0 geride olmak, elimizden gelen her şeyi ortaya koymamızı gerektirdi. İçimizdeki her şeyi ortaya çıkardık; Scaloni bizi buna teşvik etti. Geri dönüşte güven çok önemliydi. Messi ile Katar’daki Dünya Kupası’nı, 3 Copa América’yı ve Finalissima’yı paylaşmış olmaktan gurur duyuyorum ve çok mutluyum. İnanılmaz duygular; Messi, dünyanın gelmiş geçmiş en iyisi, dünyanın en iyisi. Messi için, kendimiz için, ailelerimiz için ve her zaman sahada bir oyuncu daha sayılan taraftarlarımız için mücadele ettik.”