Lautaro Martinez: Messi ile oynamak ayrıcalıklı

Barcelona'nın transfer planlarında yer aldığı söylenen Inter'in genç santrforu Martinez, Messi ile oynamanın bir 'ayrıcalık' olduğunu düşünüyor.

Lautaro Martinez, ile birlikte forması giyerken kendisi ayrıcalıklı hissettiğini ve 'lı yıldızın ona oyun içindeki taktikleri öğrettiğini söyledi.

'de başarılı bir performans sergileyen 22 yaşındaki genç golcü bu sezon takımıyla çıktığı 22 resmi müsabakada 13 gol kaydederken 3 de gol pası verdi.

Haberin devamı aşağıda

Martinez, La Repubblica'ya verdiği demeçte vatandaşı Messi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı:

"Biz Arjantinliler için Messi, Maradona kadar önemli. Futbolun ötesinde bir şey bu. O dünyanın en iyi futbolcusu ve onunla oynamak ayrıcalıklı. Oldukça cömert biri ve bana oyun içindeki sırları öğretiyor, hiç çıkışı olmayan alanlarda bile boşlukları gösteriyor. Onunla Dünya Kupası'nı kazanmak harika olurdu. Arjantin adına harika olurdu."

Arjantinli futbolcu, adının Barça ile anılmasının doğru işler yaptığının bir sinyali olarak gördüğünü söylerken, "Daha da iyi olacağım ve Inter için elimden geleni yapacağım. En önemlisi bu. Burada mutluyum ve evimde gibi hissediyorum. Conte gelişmeme yardım ediyor. Oyuncu olarak sahada ihtiyacım olan dakikaları veriyor ve bana güveniyor" ifadelerini kullandı.