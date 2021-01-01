​Lautaro Martinez Inter'de kalmak istiyor

Birçok kulübün transfer listesinde yer alan ​Lautaro Martinez, Inter ile olan sözleşmesini uzatmak istediğini söyledi.

'in Arjantinli yıldızı Lautaro Martinez, kulübünde kalmak istediğini ve sözleşmesini uzatmaktan yana olduğunu söyledi.

Sportweek'e konuşan golcü oyuncu, "Inter'de mutluyum, Milano harika bir şehir. Menajerim ve kulüp görüşme halinde ama ben sakinim. Tek düşüncem Inter'e her şeyimi vermek. O nedenle bir anlaşmaya varacağımıza eminim" dedi.

Inter'de üçüncü sezonunu geçiren Lautaro Martinez'in sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor. Bu da yeni sözleşme görüşmelerinin sakin sürmesini sağlıyor. Fakat Lautaro'ya gelen transfer teklifleri her geçen gün artıyor. Yaz döneminde de adı birçok kulüple anılan 23 yaşındaki oyuncu, “Yemeğe çıkıyorsun, senin hakkında konuşuyorlar. Tuvalete gidiyorsun senden bahsediyorlar. Böyle durumlarda mental açıdan güçlü olmalısın. Benim için yorucu bir yazdı. Fakat bugün Inter'deyim ve mutluyum" dedi.

Daha fazla takım

Lautaro Martinez, teknik direktörü Antonio Conte hakkında da övgü dolu cümleler kullandı. Arjantinli yıldız, "O sizi fiziksel ve taktik olarak geliştirmeye çalışan bir teknik direktör. Inter'e gelişi benim için çok önemliydi, beni çok geliştirdi. Ben de durmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Yaz döneminde adı Inter ile anılan vatandaşı hakkında da görüş bildiren Lautaro, "Onunla yan yana oynamak harika bir duygu. Messi dünyanın en iyi oyuncusu ve onunla milli takımda oynayacak kadar şanslıyım. Genç oyuncular için bir ilham kaynağıdır" dedi.

2018 yılında ülkesinin Racing takımından Inter'e transfer olan Lautaro Martinez, Milano kulübünde çıktığı 108 maçta 41 gole imza attı.