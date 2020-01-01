Lautaro Martinez, Barcelona'ya gitmek istiyor

Inter'in Arjantinli forvetinin yaz transfer döneminde Barcelona'ya katılmak istediği iddia edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada futbol dururken, kulüpler ise gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor.

Mundo Deportivo' da yer alan habere göre; Katalan ekibinin transfer listesinde yer alan 'in Arjantinli forveti Lautaro Martinez, bu yaz 'ya transfer olmak istiyor.

Haberin devamı aşağıda

Barça şu ana dek Inter'e resmi bir teklifte bulunmamış olsa da Martinez'in Barça'ya gitmek için oldukça istekli olduğu iddia edildi.

Daha fazla takım

Geçtiğimiz ay içinde Planeta 947' ye konuşan Martinez'in menajeri Alberto Yaque ise, "Kim Messi'yle oynamak istemez ki? Martinez, Messi'yle Millî Takım'da oynadıkları maçlardan bahsederken bunun rüya gibi bir şey olduğunu söylemişti" diyerek transfere açık kapı bırakmıştı.

Buna karşın Martinez'in bu konuda çok fazla bir şey söylemediğini belirten Yaque, "Martinez çok içine kapanık bir çocuk. Ona nerede oynamak istediğini sorsanız bile size hiçbir şey söylemez" demiş ve şu ana dek Martinez için resmi bir teklifin gelmediğini söylemişti.