Inter'in forveti Marcus Thuram, Fiorentina'yı 2-1 yendikleri maçın uzatma dakikalarında nefes kesen bir performans sergiledi. Önce beraberlik golünü attı, ardından galibiyeti getiren penaltıyı kazandırdı. Fransız oyuncu, gol sevincini sakat kaptan Lautaro Martinez'e adadı.

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Thuram, San Siro'daki uzatma dakikalarında gelen müthiş geri dönüşe öncülük etti

Inter Milan, uzatma dakikalarında bulduğu iki golle Fiorentina karşısında 2-1'lik heyecan verici bir geri dönüş galibiyeti elde ederken Cristian Chivu'nun takımının kahramanı Marcus Thuram oldu. Inter, 33 şutla maça hükmetmesine rağmen Fiorentina'nın Jimenez'inin harika golüyle geriye düştü.

David De Gea art arda kurtarışlar yaparken Inter için umutlar tükenmiş görünüyordu. Ancak Thuram, 90. dakikada inisiyatifi aldı.

Fransız forvet, güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek beraberliği sağladı. Üç dakika sonra da takımına penaltı kazandırarak üç puanı getirdi.

Fransız golcü, Lautaro'nun gol sevincini ve takımın zihniyetini anlattı

Maçın ardından konuşan Thuram, San Siro'da üst üste yedinci golünü attıktan sonra neden takım kaptanı Lautaro Martinez'in kendine özgü gol sevincini yaptığını açıkladı. Thuram, "Bir maçın son anlarda bile kazanılabileceğini bilen bir takımın özgüveni var. Her zaman kazanabileceğimizi biliyoruz" dedi.

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"Lautaro gibi sevindim çünkü son zamanlarda 90. dakikada goller atıyor."

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"Penaltı mı? Hata yapmak mümkün. Ceza sahasında zorlamaya ve savunmacıları yanıltmaya çalışmaya devam etmeliyim. Böylece penaltılar gelebilir" diye ekledi.

Bitmeyen mücadele De Gea engelini aştı

Thuram'ın yorulmak bilmeyen performansı, De Gea karşısında yaşadığı zorlu bir öğleden sonranın ardından geldi. De Gea kritik kurtarışlar yaparken Inter, Carlos Augusto'nun iki vuruşunda direğe takıldı.

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Thuram soğukkanlılığını korudu ve 93. dakikada Fiorentina savunmacısı Valdepenas'a maçın sonucunu belirleyen penaltıyı yaptırdı.

Pazartesi günü düzenlenecek ödül töreni sorulduğunda Thuram, "Yarınki Ballon d'Or mu? Bir Fransız kazanırsa mutlu olurum" dedi.

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Inter, Serie A zirvesindeki baskısını sürdürüyor

Bu müthiş galibiyetle Inter, Serie A puan tablosunda lider Lazio ile aynı puanda kalmayı sürdürdü.

Chivu'nun takımı, yenilgiyi kabullenmediğini bir kez daha göstererek iç sahadaki etkileyici performansını korudu.

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Inter şimdi ligdeki ve Avrupa'daki yaklaşan maçlarına yüksek moralle hazırlanıyor.