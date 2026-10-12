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LASK-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

LASK - Liverpool
LASK
Liverpool
Şampiyonlar Ligi

Uzun millî aranın ardından Şampiyonlar Ligi geri dönerken LASK-Liverpool maçına kapsamlı bir ön bakış. Taktikleri, takımlardan son haberleri, form durumlarını ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Raiffeisen Arena

LASK ile Liverpool arasındaki maç, 14 Ekim 2026'da EST ile 12.45'te, GMT ile 16.45'te başlayacak.

Formsuz takımlar Avusturya'da karşı karşıya

Hem LASK Linz hem de Liverpool, sezonlarına yeniden yön vermek için galibiyete büyük ihtiyaç duyuyor. Çarşamba gününün erken saatlerde başlayacak maçında karşılaştıklarında ne olacak?

Ev sahibi son dört maçının üçünü kaybetti

LASK, ilk maç gününde AEK Athens'e yenildiği karşılaşma da dâhil olmak üzere, tüm kulvarlardaki son dört maçının üçünü kaybetti. Liverpool, Şampiyonlar Ligi serüvenine Anfield'da Atletico Madrid'i yenerek başladı ancak ligde istikrarsız bir performans sergiliyor. Premier League'de şu ana kadarki tek yenilgisini hafta sonu Manchester City karşısında aldı. Üç beraberlik de sorunlarını artırdı; Premier League'de altı hafta sonunda lider City'nin dokuz puan gerisinde kaldı.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Öne çıkan istatistikler ve sakatlıklar

  • Moses Usor ve George Bello, LASK'ın hafta sonu Rapid Wien'e yenildiği maçta sakatlandı. Liverpool ise Manchester City karşısına Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai ve Alexander Isak olmadan çıktı.
  • LASK, evindeki son dört maçta 15 gol attı.
  • Liverpool, deplasmandaki son altı maçının beşinde tam olarak iki gol attı.

Takım haberleri ve kadrolar

LASK vs Liverpool Muhtemel kadrolar

3-5-2
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LASK
LAS
Diziliş
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Liverpool
LIV
4-2-3-1
L. JungwirthL. JungwirthA. AndradeA. AndradeX. MbuyambaX. MbuyambaJ. TornichJ. TornichK. JoergensenK. JoergensenR. LjubicicR. LjubicicG. BelloG. BelloS. HorvathS. HorvathM. BogardeM. BogardeM. UsorM. UsorC. LangC. LangA. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkR. AraujoR. AraujoM. KerkezM. KerkezJ. JacquetJ. JacquetR. NgumohaR. NgumohaF. WirtzF. WirtzT. NyoniT. NyoniA. Mac AllisterA. Mac AllisterB. BarcolaB. Barcolateam-logoL. Koumas
Liverpool crest
Liverpool
LIV
3-5-2
LASK

İlk 11

Liverpool

Teknik direktör

  • D. Kuehbauer
  • A. Iraola

Dietmar Kuehbauer'in çalıştırdığı LASK'ta kaleyi Lukas Jungwirth'in koruması; savunma hattında Andres Andrade, Xavier Mbuyamba ve Joao Tornich'in yer alması bekleniyor. Muhtemel ilk 11'de orta bölgede Robert Ljubicic ve Sascha Horvath, hücumda ise Moses Usor ve Christoph Lang bulunuyor. Bu maç öncesinde ev sahibi ekipte herhangi bir sakatlık veya ceza doğrulanmadı. Durum değişirse maçın başlama saatine yakın güncellemeler eklenecek.

Andoni Iraola'nın Liverpool'da kaleyi Alisson Becker'e emanet etmesi, Virgil van Dijk ile Ronald Araujo'yu da stoper ikilisi olarak sahaya sürmesi bekleniyor. Muhtemel ilk 11'de orta sahada Florian Wirtz ve Alexis Mac Allister, hücuma destek verecek oyuncular arasında ise Bradley Barcola ve Lewis Koumas yer alıyor. Deplasman ekibinde şu aşamada herhangi bir sakatlık veya ceza bildirilmedi.

Form durumu

LAS

LAS - Form

AEK
K1-0
SGR
K2-1
HAR
B3-3
FVI
K2-1
RAP
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
LIV

LIV - Form

ATM
K2-1
FUL
B0-0
TOT
K3-1
BOU
K0-1
MCI
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

LASK, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi alarak istikrar yakalamakta zorlandı. Son maçında Bundesliga'da Rapid Wien'e 2-0 yenildi; bu süreçte Sturm Graz ve AEK Athens karşısında da mağlup oldu. Avusturya ekibi Hartberg ile 3-3 berabere kaldı ve First Vienna FC'yi bir hazırlık maçında yendi ancak resmî maçlardaki performansı güven vermiyor. Çok sayıda gol yiyen LASK'ın Avrupa düzeyinde mücadele eden Liverpool'a karşı rekabetçi olabilmesi için performansını belirgin biçimde yükseltmesi gerekecek.

Liverpool, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Premier League'de Manchester City'ye 3-0 yenildi ancak öncesinde AFC Bournemouth'u 1-0, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i ise 2-1 mağlup etmişti. Tottenham Hotspur karşısındaki 3-1'lik Carabao Cup galibiyeti ve Fulham deplasmanındaki golsüz beraberlik de bu beş maçlık tabloyu tamamlıyor. Liverpool, farklı kulvarlarda başarılı olabileceğini gösterdi. Bu sezon Avrupa'daki performansı da Linz'e giderken takıma güven veriyor.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

LASKÇizimLiverpool
0
0
2
Ligi Europa
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
LASK badge
LASK
LAS
0
MS
Ligi Europa
LASK badge
LASK
LAS
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
MS
1Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti2/2
Her iki takım da gol attı1/2

İki kulüp, Avrupa kupalarında iki kez karşılaştı. İki maç da 2023-24 UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynandı. Liverpool, o yılın eylül ayında Linz'de LASK'ı 3-1 yendikten sonra Kasım 2023'te Anfield'da da 4-0 kazandı. İki karşılaşmayı da kazanan Liverpool, toplam yedi gol atıp yalnızca bir gol yedi ve bu rekabette belirgin bir üstünlük kurdu.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

Şampiyonlar Ligi puan tablosunda LASK şu anda 27., Liverpool ise 13. sırada. Bu sıralama, turnuvanın bu aşamasında iki takımın Avrupa'daki geçmişi arasındaki farkı yansıtıyor.

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