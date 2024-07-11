LASK Linz - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar Goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, 2024-25 sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalarına teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avusturya kampında devam eden sarı-kırmızılı takım, Avusturya'daki ilk hazırlık maçına bu akşam Avusturya kulübü LASK Linz'e karşı çıkıyor. LASK Linz - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında bu akşam Avusturya ekibi LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. Haberin devamı aşağıda Raiffeisen Arena'da oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma SPORT SMART ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Gelecek maçlar Club Friendlies GAL F95 Maç önizlemesi Club Friendlies LAS BLN Maç önizlemesi Maç Tarih Saat Kanal LASK Linz - Galatasaray 11 Temmuz Perşembe 20.30 SPORT SMART