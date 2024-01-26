Las Palmas - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler oynayacak mı?

Arandina ve Atletico Madrid maçlarında süre aldıktan sonra iki haftalık süreçte sahaya ayak basamayan Arda Güler, gözünü bir sonraki La Liga maçına kestirdi.

İspanyol basınında yer alan ilk haberler, millî futbolcunun Real Madrid tarafından başka bir kulübe kiralık olarak gönderileceği yönündeydi. Ancak daha sonra gelen bilgiler, Arda'ya hem başkan Flornetino Perez'in hem de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sahip çıktığı doğrultusundaydı.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye'de gözler, Real Madrid'in Las Palmas ile oynayacağı maça çevrildi. Google'da kullanıcılar Las Palmas Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? şeklinde aramalar yaptı.

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Las Palmas - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, La Liga'nın 22. hafta mücadelesinde Las Palmas'a konuk olacak.

27 Ocak Cumartesi akşamı oynanacak karşılaşma saat 18.15'te başlayacak.

Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.