Cyle Larin, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti iddiası

Mali anlamda sıkıntılı bir dönemden geçen Beşiktaş'ta Kanadalı futbolcu Cyle Larin'in kulübü FIFA'ya şikayet ettiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde Şenol Güneş'in kendisi için olumlu rapor vermesinin ardından takımda kalan Cyle Larin'in alacaklarını zamanında tahsil edemediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurduğu iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre; form grafiğiyle beklentilerin altında kalan Larin’e son olarak Mart ayında 600 bin Euro ödeme yapılırken, futbolcunun 1 Nisan’da hesabına yatırılması gereken diğer 600 bin Euro’luk alacağını tahsil edememesi sonrasında kulübe ek olarak ihtar çektiği belirtildi.

Kanadalı futbolcunun, bu ay sonuna kadar ödeme alamaması durumunda sözleşmesini tek taraflı fesh edebileceği iddia edildi.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş Kulübü’nün, Larin’in alacaklarını ödeyip sezon sonunda bu ismi transfer listesine koyacağı konuşuluyor.

Larin’e sadece Süper Lig’den birkaç kulübün talip olduğu ifade edildi.

Öte yandan Larin’den önce Loris Karius da benzer sebepten dolayı FIFA’nın yolunu tutmuştu.