Laporte, final maçı öncesinde Arjantin’i eleştirdi: “Rakiplerinde izler bırakıyorlar”

İspanya Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Aymeric Laporte, önümüzdeki Pazar akşamı oynanacak Dünya Kupası finalinde Arjantin ile yapılacak maç hakkında konuştu ve “La Roja”nın turnuvada finale kadar uzanan serüvenine dikkat çekti.

İspanyol "Marca" gazetesine verdiği röportajda, turnuvada sergilediği olağanüstü performansa değinen Laporte, yine de hiçbir maçta "Maçın En İyi Oyuncusu" ödülünü kazanamadığını belirterek, "Daha önce hiç böyle bir ödül almadım, bu yüzden bunu bekleyip beklemediğimi gerçekten bilmiyorum" dedi.

“Maçın En İyi Oyuncusu” ödüllerinin arkasında büyük bir pazarlama unsuru olup olmadığı sorulduğunda Laporte, “Kesinlikle var ve bence final maçında galibiyet golünü atan oyuncu bu ödülü kazanacak; ancak Dünya Kupası’nı kazanacağımız sürece bu benim için tamamen yeterli. Sonuçta bu ödülleri her zaman forvetler alır, işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsunuz."

Genç Pau Kubarsi ile birlikte oynama deneyimi ve Dünya Kupası boyunca sadece bir gol yiyerek olağanüstü bir savunma rekoru kırma konusuna gelince, şöyle yanıt verdi: “Bu doğru, bunu daha önceki birçok röportajda da belirtmiştim: Bu başarının tüm takıma ait olduğunu düşünüyorum. Sonuçta biz son savunma hattıyız; pek çok kulübün savunmacılara ağır bir yük yüklediği doğru, ancak bizim durumumuzda savunma işi, baskı uygulayan forvetin kendisinden başlayıp kaleciye kadar uzanıyor. Hiç gol yememek için inanılmaz bir çaba sarf ediyoruz ve bu da bizi yenilmesi zor bir takım yapıyor.”

Konuşma, Dünya Kupası finalindeki rakibi Lionel Messi’ye ve “Leo” isminin kendisi için ne anlama geldiğine geldiğinde, onu överek şöyle dedi: “Messi yaşayan ve ölümsüz bir efsanedir; hepimiz çocukluğumuzdan beri onun videolarını izleyerek büyüdük. Aslında onunla pek çok maçta karşılaştım, ama ne yazık ki elimde sadece fotoğraflar var (gülüyor). O her zaman kritik anlarda ortaya çıkıyor ve benim için de çok önemli anlarda rol oynadı. Leo inanılmaz bir oyuncu ve hepimiz onu izlemekten keyif aldık. Şimdi umarım Dünya Kupası onun değil, bizim olsun.”

Dünya Kupası’nı kazanmanın, Messi’yi yenerek gerçekleşeceği için daha büyük bir değer kazanıp kazanmayacağı sorulduğunda Laporte şunları vurguladı: “Kimi yenersem yeneyim fark etmez; rakip kim olursa olsun Dünya Kupası’nı kazanmayı kabul ederim. Ancak bu zaferin, önceki turlarda geride bıraktığımız efsaneler listesine bir efsane daha eklemek anlamına geldiği de açık.”

Arjantin milli takımının bilinen sertliği, saldırganlığı ve sürekli mücadeleci tavırları konusunda ne kadar endişeli olduğu sorulduğunda, endişelerini şöyle dile getirdi: “Futboldaki coşku ve hırs konusunda hiç endişeli değilim. Eğer bu durum oyunun kuralları çerçevesinde kabul edilebilir ve hakem görevini gerektiği gibi yaparsa, benim için sorun yok. Ancak şok edici olan, son maçlarda bizi tamamen şaşırtan olaylara tanık olmamız; özellikle rakiplerinin vücutlarında pek çok iz ve yara bırakan Arjantin tarafında, cezasız kalan davranışlar ve müdahaleler."

Şöyle devam etti: “Bu, futbolda, özellikle de büyük turnuvalarda kesinlikle izin verilmemesi gereken bir durumdur; çünkü konsantrasyonunuzu bozabilir ve sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Bu tür durumların kontrolü, istismar edilmemesi için hakemin sorumluluğundadır; eğer bir veya iki oyuncunun bu davranışlarına göz yumulursa, maç tam bir kaosa dönüşür. Biz, turnuvanın başından beri son derece dürüst ve adil bir takım olduk; rakiplerimize kasten vurmak ya da düşüncesiz hatalar yapmak gibi davranışlarda bulunmuyoruz. Finalde de bu tutumu sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum, ancak bu büyük ölçüde hakem kararlarına bağlı olacaktır.”

“Sadece finale kalmanın bile ‘finaller sadece kazanmak içindir’ zihniyetiyle sınırlanmadan tadını çıkarılması gereken büyük bir başarı olduğu” yönündeki görüşe ilişkin yorumunda ise şunları söyledi: “Bu tamamen doğru, ancak bir yandan da zafere olan o açlık var ve Dünya Kupası’nın herhangi bir oyuncu ya da teknik direktörün kariyerinde temsil ettiği anlam da var. Sekiz zorlu maçın ardından elinden gelenin en iyisini yapmadan sadece keyfini çıkarmakla yetinmek, moralimizi bozacaktır. Mesele keyfini çıkarmak, evet, ama aynı zamanda tarih yazmak için mücadele etmek ve rekabet etmek de.”

Yarı finalde memleketi Fransa’nın elenmesi nedeniyle ülkesinde herhangi bir eleştiri ile karşılaşıp karşılaşmadığı sorulduğunda ise bunu reddetti ve şöyle dedi: “Hayır, böyle bir şey kesinlikle yok; onlar kariyerim boyunca ne kadar zorluklar yaşadığımı ve hangi aşamalardan geçtiğimi çok iyi biliyorlar ve bana tam ve koşulsuz destek veriyorlar.”

Söyleşinin sonunda, İspanya Milli Takımı’nda oynamaya karar vermesinin hâlâ hayatındaki en iyi kararlardan biri olup olmadığı sorulduğunda Laporte, “Evet, yüzde yüz. Geçtiğimiz yıllar boyunca yaşadığım o rahatlık ve aidiyet hissini, ne de buradaki konumumu bu dünyadaki hiçbir şeye değişmem” diye kesin bir şekilde yanıt verdi.