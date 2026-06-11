Laporta, Xavi'den kesin bir kararla intikam aldı

Barcelona'nın eski teknik direktörü Xavi Hernández, Katalan kulübünde istenmeyen kişi haline geldi; geçen seçimlerde Joan Laporta'ya karşı çıktığı için bunun bedelini hemen ödedi.

"Catalonia" radyosu ve "As" gazetesi, Barça'nın eski teknik direktörünün Miami ve Seul'de oynanan son iki Barcelona Efsaneleri kadrosundan çıkarıldığını ortaya çıkardı.

Bu dışlanma, kadro seçimini üstlenen Laporta'nın eski kayınbiraderi ve yakın yardımcısı Alejandro Ichavarria'nın görevde olması nedeniyle önümüzdeki maçlarda da devam edecek gibi görünüyor.

Echevarria, seçim kampanyası sırasında "La Vanguardia" gazetesine verdiği röportajda Xavi'nin eleştirilerinin en önemli hedeflerinden biriydi.

Eski oyuncu bu durumu büyük bir öfke ve hoşnutsuzlukla takip ediyor, özellikle de son "Barcelona Efsaneleri" maçında oynamasına izin verilmemesi konusunda. Bu maçta, yakın arkadaşları Sergio Busquets, Jordi Alba ve Javier Mascherano ile birlikte oynaması planlanıyordu.

Radyoya göre, Xavi'nin menajerleri, eski menajerlik ajansındaki eski meslektaşı ve şu anki eski oyuncular maçlarının organizatörü Luis Sa'dan bir telefon aldı. Sa, Xavi'ye hoş karşılanmadığını ve Seul'de oynama teklifinin reddedildiğini bildirdi.

Bu itiraz bir süredir ufukta görünüyordu, zira Xavi Miami'de oynanan maça da katılamamıştı, bu da durumun artık tamamen kesinleştiğini gösteriyor.

Hatırlanacağı üzere, "Ichavarria kulüpte Laporta'dan daha fazla yetkiye sahip" başlıklı tartışmalı röportajından önce, Xavi, Los Angeles, Meksika ve Mumbai'deki maçlar da dahil olmak üzere "Barcelona Efsaneleri" ile birkaç kez oynamıştı.

Her neyse, aynı bilgilere göre, Barcelona kulübü Xavi Hernández'in durumunu önemsiz göstermeye çalışıyor ve bunun zamanla çözülecek geçici bir sorun olduğunu vurguluyor.