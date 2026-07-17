Laporta, New York’tan Barcelona için sürpriz bir transferi duyurdu

Barcelona Kulübü Başkanı Juan Laporta, New York'tan yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Ganalı kanat oyuncusu Abdulaziz Issa'nın yedek takıma kalıcı olarak katıldığını duyuran Laporta, oyuncunun Alman teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki "A takımla antrenman yapacağını" vurguladı. Bu beklenmedik hamle, kulübün yeni bir forvet arayışının tam ortasında geldi.

Katalan “Sport” gazetesi, bu açıklamanın Laporta’nın New York ziyaretleri sırasında yapıldığını ortaya çıkardı. Laporta, Fransa ile oynanan yarı final maçını izledikten sonra, şu anda New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası final maçını izlemek üzere New York’ta bulunuyor.

Amerikan şehrinin sokaklarında dolaşırken, bir Ganalı adam Laporta’ya yaklaşarak, son iki sezondur Ganalı Dreams FC kulübünden Barcelona Athletic’e kiralanmış olan Aziz İsa’nın durumunu sordu. Laporta ise şaşırtıcı bir şekilde şöyle cevap verdi: "Aziz'i tanıyorum. Onu yedek takımımıza kattık ve şimdi A takımla antrenman yapacak. Harika bir oyuncu."

"Sport" gazetesinin aktardığına göre, oyuncunun kiralık süresi resmi olarak geçen 30 Haziran'da sona ermiş ve ilk planlarda onu kalıcı olarak transfer etmek yer almamasına rağmen, Katalan başkanın açıklaması planların tamamen değiştiğini doğruluyor.

"Sport" gazetesi, Afrikalı kanat oyuncusunun bu hafta sonu Gana'dan yola çıkarak Pazar günü Barselona'ya varacağını ve 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak Hansi Flick'in antrenmanlarına katılmak üzere hazırlık yapacağını öğrendi. Bu tarih, yeni sezon hazırlıklarının başlangıcıyla aynı zamana denk geliyor.

Bu sürpriz duyuru, Barcelona’nın Flick’in istediği 9 numara forvet arayışını hummalı bir şekilde sürdürdüğü bir dönemde geldi. Arjantinli Julian Alvarez, Atlético Madrid’in yıldızı, Alman teknik direktör ve spor yönetimi için en ideal seçenek olmaya devam etse de, Atlético ile ilişkilerin gergin olması ve kulübün oyuncuyu satmayı kesin olarak reddetmesi, Katalan kulübünü başka alternatifler aramaya itiyor.