Barcelona kulübü başkanı Joan Laporta, La Liga kulüplerinin statlarına yönelik muamelede çifte standart olarak nitelendirdiği duruma sert eleştiriler yöneltirken, son yaşadığı krizde Rayo Vallecano kulübüne tam desteğini açıkladı.

Laporta'nın açıklamaları, ünlü menajer Jorge Mendes ile kulübün spor komitesi üyeleri Deco ve Alejandro Echevarría'yı bir araya getiren iş yemeğinin ardından geldi.

Rayo Vallecano kulübü, stadyumunun İspanya Ligi maçları için gerekli sağlık ve güvenlik standartlarını karşılamaması nedeniyle maçlarını "Vallecas" sahasında oynamaktan men edilme kararının ardından ağır bir darbe almıştı.

Bu ani karar, İspanya Ligi'nin yeni sezonunun başlamasına yalnızca 16 gün kala geldi ve birkaç hafta önce Avrupa turnuvalarından birinin finaline ulaşmayı kutlayan kulüp için dramatik bir dönüşüm oluşturdu.

Laporta, Rayo Vallecano'nun tarihi "Vallecas" stadına dönerek maç oynamasından duyduğu büyük mutluluğu dile getirirken, kulüp başkanı Raúl Martín Presa'ya destek mesajı yolladı.

Laporta, İspanyol "AS" gazetesinin aktardığı kesin açıklamalarında şunları söyledi: "Rayo, stadına geri dönmeyi hak ediyor; çünkü bazılarının arazilerinin yeniden düzenlenmesi, diğerlerinin ise tüm gerekli izinleri almalarına rağmen kendi stadlarında oynamalarının yasaklanması akıl alır gibi değil."

Barcelona başkanının açıklamaları, kulübünün tüm şartları yerine getirmesine rağmen "Spotify Camp Nou" stadına dönmek için karşılaştığı engellere doğrudan bir gönderme olarak yorumlanıyor; öte yandan başka kulüpler, stadlarıyla ilgili kendi projelerini yeniden planlamak için kolaylıklar elde etti.