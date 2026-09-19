Barcelona kulübü başkanı Joan Laporta, delegeler genel kurul toplantısını Lionel Messi'ye bir mesaj vermek için fırsata çevirdi.

Memnuniyet dolu bir tavırla görünen Katalan kulübü başkanı, Katalan kulübünün, kulüp tarihinin en iyi oyuncusu olan Messi'yi hak ettiği şekilde uğurlama arzusundan vazgeçmediğini vurguladı.

Sport gazetesi, Laporta'nın açıklamalarını yayınladı. Laporta, Barcelona'nın Messi'ye onun için bir onur töreni düzenleme arzusunu zaten ilettiğini açıkladı ve bu törenin ne zaman yapılacağını da belirterek, yeni stadyumun tamamlanmasının ardından gerçekleşeceğini ifade etti.

Laporta şöyle konuştu: "Messi'ye, stadyum tamamlandıktan sonra yaklaşık 105 bin seyircinin katılımıyla onun için bir onur töreni düzenlemek istediğimizi söyledik."

Barcelona başkanı, nihai kararın Arjantinli yıldıza ait olacağının altını çizerek şunları ekledi: "İstediği sürece, stadyum tamamlandığında onun için töreni düzenleyeceğiz."

Barcelona başkanı ayrıca Messi'nin Katalan kulübünün formasını yeniden giyerek geri dönme ihtimalinden de bahsetti.

"Bizimle bir sezon daha oynama ihtimali vardı, ancak başka bir karar aldığı için bu gerçekleşmedi." diyen Laporta, bahsettiği dönemle ilgili daha fazla ayrıntıya girmedi.

Bu sözler, Barcelona taraftarlarının büyük bir kesiminde hâlâ açık olan bir yarayı akıllara getiriyor: Messi'nin 2021 yazında, kulüple geçirdiği kariyeri boyunca ortaya koyduklarına yakışır bir uğurlamayı sahada yaşayamadan ayrılması.

Buna rağmen Laporta, herhangi bir gerginliği yatıştırmaya ve kulübün Messi'ye yönelik en iyi niyetlerini göstermeye özen göstererek şunları söyledi: "Onun için bir onur töreni düzenlemekten son derece mutlu oluruz. Onu yakında görmeyi diliyorum."

Barcelona başkanı ayrıca, geçtiğimiz 8 Ağustos'ta Rosario şehrinde 68 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun babası ve menajeri Jorge Messi için de birkaç söz söyledi.

Laporta, "Babası, o istisnai insan için en içten taziyelerimi ve anımı sunuyorum." dedi.

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