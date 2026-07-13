Laporta, Barcelona transferini doğruladı… ve Atlético Madrid’e “süre tanıdı”

Barcelona Başkanı Juan Laporta, yarın Salı akşamı oynanacak olan Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ve Fransa milli takımları arasında gerçekleşecek kritik maçı izlemek üzere ABD’nin Dallas kentine gitti.

Teksas’taki konaklama yerine vardıktan sonra basına yaptığı açıklamada, Katalan yönetici, en önemlisi Brezilyalı Raphinha’nın durumu olmak üzere, Karim Ademi ve Arjantinli Julian Alvarez transferleri gibi gündemdeki transfer konularına değindi.

Laporta, Raphinha’nın geleceği konusundaki şüpheleri ortadan kaldırarak “Mundo Deportivo” gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi: “Raphinha, projemizin kilit bir parçası ve özellikle Anthony Gordon ile Ademi’yi kadroya katarak hücum hattımızı güçlendirdikten sonra, ondan vazgeçmeyi kesinlikle düşünmüyoruz.”

Ayrıca, geçen sezonun kritik dönemlerinde Brezilyalı oyuncunun yokluğundan duyduğu üzüntüyü dile getirerek şöyle konuştu: “Rafinha, La Liga’nın son haftalarında, Şampiyonlar Ligi’nde ve Kral Kupası’nda forma giyebilseydi, sonuçlar kökten farklı olurdu.”

Ademi konusunda ise Barça başkanı açıkça heyecanını dile getirdi: “Uzun zamandır bizi etkiliyor; olağanüstü bir hıza ve hücumda tehlike yaratma yeteneğine sahip. Deco, görüşmeleri ustaca sonuçlandırdı ve transferini yakında resmi olarak açıklayacağız.”

Atlético Madrid’in yıldızı Álvarez’a gelince, Laporta İsviçre karşısında gösterdiği performansı övdü, ancak transfer konusunda temkinli bir tavır sergiledi: “Teknik direktör ve teknik ekibin beğenisini kazanan devasa bir teklif sunduk, ancak bu teklif süreli; süresiz değil.”

Laporta sözlerine şöyle devam etti: “Atlético’nun yöneticileriyle şahsen görüştüm ve teklifimizin, uygun bir yedek bulana kadar geçerli olacağını ve onlara herhangi bir baskı uygulamayacağımızı açıkladım,” ancak teklifin mali değerini açıklamayı reddetti.

Yaratıcı dokunuşlar içeren ve Laporta'nın Barcelona transferini doğruladığı ve Alvarez'in durumunu açıkladığı haber başlıkları istiyorum.