Laporta Barcelona'da kritik bir toplantıya başkanlık ediyor

Barcelona yönetim kurulu, yeni Spotify Camp Nou projesinin tamamlanmasına ilişkin kritik kararlar almaya hazırlanıyor. Yaklaşan bir toplantıda, inşaat çalışmalarının bitirilmesi için ayrılan kredinin değerinin artırılması konusunda üyelerin onayını istemek üzere olağanüstü genel kurulun toplanma tarihi belirlenecek. Toplantıda ayrıca başka önemli ekonomik dosyalar da ele alınacak.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Barcelona kafilesi bugün pazartesi sabahı 2026-2027 sezonu hazırlıklarının ikinci aşamasını sürdürmek üzere İngiltere'ye gitti. Resmi programa göre teknik direktör Hansi Flick'in ekibi bu akşam St. George's Park tesislerinde ilk antrenmanını yapacak.

Kafileye yönetimden hiç kimse eşlik etmedi; kurumsal temsilde ise spor komitesi üyesi Alejandro Echevarría ile Deco'nun yakın yardımcısı Bojan Krkić öne çıkıyor.

Barcelona başkanı Joan Laporta ile spor işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Rafa Yuste'nin, çarşamba günü yapılacak önemli bir yönetim kurulu toplantısı nedeniyle kafileye daha sonra katılmaları öngörülüyor.

Toplantıda, olağanüstü genel kurulun tarihi kesinleşecek. Bu genel kurulda üyelerden, yeni Spotify Camp Nou'nun ve "Espai Barça" projesinin geri kalanının, yeni Palau Blaugrana salonu dahil olmak üzere inşaatının tamamlanması için gereken kredinin değerinin artırılmasına onay vermeleri istenecek.

Tahminler, çalışmaların maliyetinde 300 ile 400 milyon euro arasında bir artış olduğuna işaret ediyor; talep edilecek kredinin nihai değeri ise henüz belirlenmedi.

Kulüp, genel kurulu ağustos sonu ile eylül başı arasında toplamayı umuyor ve mümkün olduğunca çok üyenin katılımını teşvik etmek amacıyla bunun takımın sahasındaki bir maç gününde yapılmasını tercih ediyor.

Joan Laporta ayrıca toplantıyı, bu sezon içinde izin verilen azami kapasitesine kademeli olarak ve aşamalar halinde ulaşması beklenen Spotify Camp Nou çalışmalarındaki son gelişmeleri açıklamak için değerlendirecek.

Genel kurulun gündeminde, kredinin değerinin artırılmasının onaylanması talebinin yanı sıra, kulübün geleceğiyle ilgili iki ekonomik kararın oylanması da yer alıyor.

Bunlardan ilki, "Barça" ticari markasının Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir konut kompleksi kapsamında ihraç edilmesine ilişkin anlaşma; bu proje kulübe yılda yaklaşık 10 milyon euro gelir sağlayabilir. İkinci karar ise Spotify ile sponsorluk sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin anlaşmanın onaylanmasıyla ilgili.