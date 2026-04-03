Laporta, Atlético maçı öncesinde Barcelona oyuncularını şaşırttı

Barcelona, yarın Cumartesi günü İspanya Ligi'nin 30. haftası kapsamında ev sahibi Atlético Madrid ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Barça Başkanı Juan Laporta'nın oyuncuları motive etmek için bugün Cuma sabahı Katalan ekibin antrenmanına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi.

Jules Koundé ve Alejandro Balde antrenmanlara geri döndü ve teknik direktör Hans Flick'in kadrosunda yer almaları bekleniyor.

Laporta, bu ziyaretle, özellikle Rafeina'nın yokluğunun yarattığı şokun ardından, sezonun bu kritik aşaması öncesinde oyuncuları cesaretlendirmeyi amaçladı.

Frenkie de Jong ise henüz iyileşmedi ve takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlarına devam etti. De Jong'un daha sonra hazır olması bekleniyor, ancak Atletico Madrid ile oynanacak bir sonraki maçta forma giyemeyecek.

Barcelona, 73 puanla La Liga sıralamasında lider durumda ve en yakın takipçisi Real Madrid'e 4 puan fark atarken, dördüncü sıradaki Atlético'nun puanı ise 57.

