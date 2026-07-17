Laporta, Arjantin karşısında hakem kararları nedeniyle İspanya için endişeleniyor

Barcelona Başkanı Juan Laporta, İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finalinde Katalan takımından 8 oyuncunun yer almasından büyük gurur duyduğunu ifade ederek, bu maçın “La Masia” Akademisi için bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Laporta, Pazar günü New Jersey’deki “MetLife” Stadyumu’nda oynanacak ve kadrosunda 8 Barcelona oyuncusu bulunan İspanya milli takımı ile Lionel Messi liderliğindeki Arjantin milli takımı arasında gerçekleşecek Dünya Kupası finaline katılmak üzere New York’a geldi.

Barcelona Başkanı, tüm dünyanın takip edeceği bu maç için heyecanını dile getirerek, kulübün adının güçlü bir şekilde ön plana çıkacağını vurguladı. Laporta, bu açıklamalarını Manhattan'ın kalbindeki Times Meydanı'ndan "RAC 1" radyosuna yaptığı röportajdayaptı.

Laporta şunları söyledi: “Kadromuzda yer alan sekiz oyuncumuzdan büyük gurur duyuyoruz. Bu, onlar için son derece önemli bir maç ve kulüp başkanı olarak bu kadar yetenekli oyunculara sahip olduğum için mutluluk ve minnettarlık duyuyorum. Milli takımlar açısından bakıldığında, bu iki farklı oyun tarzının karşı karşıya geldiği, oynanabilecek en iyi maç olacak.”

Laporta sözlerine şöyle devam etti: “Hakem kararlı davranırsa İspanya’nın maçı kazanma şansı daha yüksek olur. Arjantin daha agresif oynarken, İspanya milli takımı daha kolektif bir oyun sergiliyor ve Barcelona’nın oyun stiline daha yakın bir tarzda oynuyor. Barcelona en iyisidir ve bunu herkes kabul ediyor.”

Barcelona başkanı ayrıca finalin diğer tarafında Lionel Messi’nin yer almasından duyduğu mutluluğu vurgulayarak şöyle konuştu: “Leo da finale yükseldi ve bundan çok mutluyum. Bu, La Masia için bir gurur kaynağı. Messi geçmiş ve bugündür; Lamine Yamal ise bugün ve gelecektir. Barcelona’ya özgü oyun stiline sahip olduğumuz için son derece mutluyuz. Kulüp başkanı olarak, bu iki oyuncunun kulübümüzden yetişmiş olmasından gurur duyuyorum. Bunlara Juan García, Eric García, Dünya Kupası’nda muhteşem bir performans sergileyen Pau Kubarsi, Dani Olmo, Gavi, Pedri ve Ferran Torres’i de eklediğimizde… bu olağanüstü bir şey.”