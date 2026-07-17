Laporta: Alvarez transferi için son tarih belirleyeceğiz

Barcelona Başkanı Juan Laporta, Atlético Madrid’in forveti Julián Álvarez’ın bu yaz transfer döneminde Barça’ya transfer olma olasılığı hakkında yorumda bulundu.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı açıklamalarda Laporta şunları söyledi: "Bir teklif sunduk ve karar artık Atlético Madrid'e ait. Oyuncu ayrılmak istediğini söyledi, ancak teklifimiz sınırsız değil. Atlético Madrid tutumunu değiştirirse bir son tarih belirleyeceğiz."

Barcelona başkanı sözlerine şöyle devam etti: “Çok iyi bir teklif sunduk. O, Hans Flick ve Deco’nun istediği oyuncu, ancak anlaşma sağlanamazsa başka alternatifler üzerinde çalışmamız gerekecek.”

Laporta sözlerine şöyle devam etti: “Deco sürekli olarak verimli ve sakin bir şekilde çalışıyor; bunu Karim Ademi konusunda kanıtladı. Aynı durum Anthony Gordon için de geçerli. Arjantin’le oynanan yarı final maçında öngörülü bir hareketle gol attı. Hızlı, çalışkan ve iyi pres yapan bir oyuncu; Deco’nun çalışmalarından memnunuz.”

Laporta’ya “Alvarez planı başarısız olursa alternatif planlar var mı?” diye soruldu. O da şöyle yanıt verdi: “Bunlar sadece başka seçenekler. Spor direktörü çalışmayı hiç bırakmıyor, birçok seçenek var ve en uygun olanını seçmesi gerekiyor.”

Laporta, konuşmasının sonunda “Spotify Camp Nou” stadyumunun 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapması hayalini açıkladı.