Laporta, Álvarez’a şifreli bir mesaj gönderdi: Hayallerin gerçekleştiği açık

Juan Laporta, ismi açıkça belirtmediği bir mesaj yayınladı, ancak herkes ne kastedildiğini anladı; Barcelona başkanı “hayallerin gerçekleşmesinden” bahsediyor ve Julián Álvarez, “hayali” olan Blaugrana forması giymeyi gerçekleştirmek için ayrılmak istediğini Atlético’ya bildirdikten sonra, Madrid’in diğer yakasında bekliyor.

Doğum günü kutlamaları sırasında ve Barcelona başkanlığı görevinde üst üste ikinci dönemine girerken, Laporta imalarla dolu mesajlar verdi ve şöyle dedi: “Hayallerin, sıkı çalışma ve onları gerçekleştirme çabasıyla gerçekleştiği açıktır.”

İspanyol "El Chiringuito" programına göre, gurur dolu bir ses tonuyla şunları ekledi: "Çoğu oyuncu Barcelona'ya katılmak istiyor ve bu bizi gururlandırıyor."

Kendisine özellikle “gerçekleşmemiş hayalleri” olan oyuncular sorulduğunda ise gülümseyerek şöyle yanıt verdi: “Barcelona’ya katılmak isteyen oyuncuların hayallerini gerçekleştirebilmeyi umuyoruz.”

Laporta’nın bu açıklaması, 26 yaşındaki Arjantinli forvet Julián Álvarez’in Barcelona’ya transfer olmak istediğini açıkça belirtmesinden birkaç gün sonra geldi. Álvarez, “hayalini” gerçekleştirmek için kulüpten ayrılma kararını Atlético Madrid yönetimine ilettiğini doğruladı.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona, Alvarez'i kadrosuna katma fikrinden vazgeçmeye niyetli değil ve top artık Katalan yönetiminin sahasında; Atlético ile resmi görüşmelere başlamak ve tüm tarafları memnun edecek bir anlaşmaya varmaya çalışmak onlara kalmış.

Laporta’nın açıklamaları, her ne kadar Alvarez’in adını açıkça anmasa da, “Camp Nou” kulislerinde yeşil ışık olarak yorumlanıyor… Arjantinli oyuncunun hayali yakında gerçeğe dönüşebilir.