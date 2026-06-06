Patrice Evra, ESPN’in uluslararası kanalıyla yaptığı röportajda, Lamine Yamal’a çok zor bir maç yaşatabileceğinden emin olduğunu söyledi. 18 yaşındaki İspanyol oyuncunun yeteneğine hayranlık duysa da, Yamal’ı “parçalayacağını” iddia ediyor.

"Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Lamine inanılmaz bir yetenek," diye söze başlayan Evra, "Bu kadar genç yaşta başardıkları gerçekten olağanüstü ve ona büyük saygı duyuyorum. Kendine güveni, tekniği, yaratıcılığı... Çok az oyuncunun sahip olduğu niteliklere sahip."

Yine de Evra, Yamal'ı hiç zorlanmadan durdurabileceğini düşünüyor. “Lamine Yamal'a karşı en iyi halim mi? Bu meydan okumayı büyük bir zevkle kabul ederdim. Ama Patrice Evra'nın en iyi halinden bahsediyorsak, üzgünüm Lamine... Seni yerdim. Hem de çiğ çiğ!”

“Günümüzde insanlar çoğunlukla en iyi anları ve becerileri görüyor, ama savunma da bir sanattır,” diye devam ediyor 81 kez Fransa milli forması giymiş olan Evra. “En iyi yıllarımda kimseden korkmazdım. Her hafta futbol tarihinin en büyük oyuncularından bazılarıyla karşı karşıya gelirdim.”

“Manchester United’daki antrenmanlarımızın nasıl olduğunu Cristiano Ronaldo’ya bir sor. Lionel Messi’ye sor, Arjen Robben’e sor, benim neslimdeki en iyi kanat oyuncularından ve forvetlerden bazılarına sor. Karşımda durduklarında, zorlu bir mücadele beklediğini bilirlerdi.”

“Rakiplerime asla alan bırakmadım, koşmayı hiç bırakmadım ve bir an bile rahat hissetmelerine izin vermedim. Lamine harika bir oyuncu ve onu izlemekten gerçekten keyif alıyorum. Futbolun onun gibi yeteneklere ihtiyacı var.”

“Ama 25 yaşındaki Patrice Evra’yı sahada onun karşısına koysanız, ilk düdükten son düdüğe kadar kafasına takılırdım. Her top mücadelesi çekişmeli olurdu, her sprint takip edilirdi, her ikili mücadele bir savaş olurdu. Seni seviyorum Lamine, ama insanlar bana en iyi günlerimi sorduklarında dürüst olmak zorundayım. Markaj yaptığım oyunculara karşı iyi bir arkadaş değildim.”