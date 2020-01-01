Lacazette, Inter'in ilgisine karşılık vermedi

Arsenal'ın Fransız oyuncusu, Inter'in teklifine rağmen İngiliz ekipten ayrılmak istemiyor.

ekiplerinden , 'nın transfer etmek istediği Lautaro Martinez'in yerine alternatif isimleri aramaya başladı.

L'Equipe'in haberine göre mavi siyahlı ekip, 'ın Fransız oyuncusu Alexandre Lacazette için İngiliz ekibe teklif sundu.

Ancak Lacazette, Inter'in bu ilgisine rağmen iki yıllık daha kontratının bulunduğu Arsenal'dan ayrılmak istemedi.

Daha fazla takım

Bu sezon Arsenal formasıyla 26 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Fransız forvet, 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.