La Masia'dan tribünlere... Hamza Abdülkerim'e ne oluyor?

İspanyol "Sport" gazetesi, genç Mısırlı forvet Hamza Abdelkarim'in, özellikle Mısır futbol camiasında onun gelişini çevreleyen heyecan ve beklentiler eşliğinde, bu sezon Barcelona Akademisi'nin en öne çıkan yıldızlarından biri olarak adını duyurduğunu ortaya koydu.

Gazete, oyuncunun ilk andan itibaren dikkatleri üzerine çektiğini, bunun sadece Katalan kulübünü temsil eden ilk Mısırlı olması nedeniyle değil, aynı zamanda klasik "9 numara" tarzında bir forvet olması nedeniyle de olduğunu belirtti. Bu pozisyon, çoğunlukla farklı hücum stillerine dayanan "La Masia" sisteminde nadiren görülen bir pozisyondur.

"Sport" gazetesi, Hamza'nın 1,90 metreden uzun boyu ile güçlü bir fiziksel yapıya sahip olduğunu ve olağanüstü fiziksel yeteneklere sahip bir golcü olarak sınıflandırıldığını ekledi. Ancak, önceki profesyonel kariyeri tamamen Mısır'da geçtiği için bir adaptasyon dönemine ihtiyaç duydu. Hamza, daha önce Al Ahly'nin A takımında forma giymiş ve Afrika Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştı.

Beklenen katliam... Manchester United'da rüya transfer için 8 kurban

Sürpriz öneri... Bruno Fernandes, Manchester United'daki halefini aday gösterdi

Bedelsiz transferler... Real Madrid ve Barcelona ikilisi altın kadronun başında

Video | Abu Treika, Salah'ın ayrılışıyla ilgili sürpriz bir açıklama yaptı... Klopp'u örnek gösterdi

Rapora göre, oyuncu Barcelona formasıyla ilk resmi maçına çıkmak için büyük çaba sarf etti. Bazı işlemleri tamamlamak için Mısır'a dönmek zorunda kalması, katılımının 8 Mart'a, yani takıma katıldığından yaklaşık iki ay sonraya ertelenmesine neden oldu.

Resmi ilk maçı, Huesca ile oynanan İkinci Lig gençler ligi maçında gerçekleşti. Barcelona'nın galibiyetle sonuçlanamayan bu karşılaşmada, bir penaltı kazandırıp bir gol atarak hızlı bir şekilde iz bıraktı, ancak bu maç oyuncunun kariyerinde özel bir an oldu.

O maçtan bu yana Hamza birçok karşılaşmada forma giydi, ancak ilk maçında sergilediği dikkat çekici performansı sürdüremezdi. Lugo'da oynanan Gençler Kral Kupası yarı finalinde ilk 11'de yer aldı, ardından 21 Mart'ta Dam'a karşı kaybedilen maçta 30 dakika süre alarak son kez forma giydi.

Fas ve Senegali'deki krizin ardından... Afrika sonsuza dek

değişiyor. Arbeloa, Real Madrid'in yıldızı yüzünden zor

durumda. 1,4 milyar avro... Beckham'ın Ronaldo'yu transfer etmek için yaptığı teklifin gerçeği ne?

Karşılaştırma gerçeği ortaya çıkarıyor... Neden Arbeloa'nın hataları Alonso'nun yenilgilerinden daha tehlikeli görünüyor?

Gazete, Arbeloa'nın son Nastic maçında oynamamasının bazı soru işaretleri yarattığını belirtti, özellikle de Ajay Tavares'in ilk kez ilk 11'de yer aldığı ve stadyum duvarına çarpması sonucu hastaneye kaldırıldığı şiddetli bir kazanın yaşandığı maçta.

Ancak "Sport", Mısırlı forvetin yokluğunun, katılımını engelleyen hafif bir kas sakatlığından kaynaklandığını açıkladı. Oyuncu, uluslararası ara sırasında milli takımına katılmadı, ancak Barcelona Atletic'in Saint-André ile oynadığı maçı izlemek için tribünde yer aldı.

Haber, sakatlığın endişe verici görünmediğini ve onu uzun süre sahalardan uzak tutmayacağını, ancak Alex Gonzalez'in 93. dakikada attığı geç gol sayesinde Barcelona'nın zorlu bir galibiyet elde ettiği ve Espanyol ile birlikte Gençler Ligi liderliği yarışında kalmasını sağlayan maçta yer almasını engellediğini vurguladı.

Gazete, haberin sonunda oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağının henüz kesin olarak belirlenmediğini, ancak iyileşme süreci normal seyrinde giderse bir ila iki hafta içinde sahalara dönebileceğini belirtti.