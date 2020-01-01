La Liga yönetiminden Lionel Messi açıklaması!

Barcelona ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmek isteyen Arjantinli yıldıza kötü haber...

ile yollarını ayırma kararı alan ve geçtiğimiz günlerde yönetime gönderdiği yazılı belgeyle sözleşmesinde yer alan özel çıkış maddesini kullanmak istediğini bildiren 'nin durumuyla ilgili yönetiminden açıklama geldi.

Lig yönetiminden yapılan yazılı açıklamada Arjantinli yıldızın sözleşmesindeki 700 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin halen geçerli olduğu ve oyuncunun bu bedel ödenmeden sözleşmesini feshedemeyeceği duyuruldu.

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Bilindiği üzere Barcelona yönetimi Messi'nin sözleşmesindeki çıkış maddesinin 10 Haziran 2020 tarihine dek geçerli olduğunu ve yıldız futbolcunun bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılamayacağını savunuyordu. Pandemi nedeniyle sezonun uzamasının ise sözleşmedeki bu maddeyi nasıl etkileyeceği merak ediliyordu.

Daha fazla takım

Lionel Messi, bugün Barcelona'da tüm takımın ve teknik ekibin girmesi gereken PCR (moleküler tanı) testi için tesislere gelmemişti.

33 yaşındaki yıldızın şimdi nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor.