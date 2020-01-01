La Liga yazdan önce başlamayabilir

İspanya Sağlık Bakanı, mart ayında askıya alınan La Liga'nın yazdan önce dönmesini garanti edemeyeceğini söyledi.

Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen 'nın ne zaman başlayacağına dair henüz net bir tarih belirlenmedi.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, 26 Nisan Pazar günü hükümetin koronavirüs ile ilgili yaptığı toplantıda La Liga'nın geri dönme ihtimali hakkında konuştu.

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Illa, La Liga'nın dönüşü konusunda herhangi bir zaman dilimi belirlemenin doğru olmayacağını belirterek şöyle söyledi:

Daha fazla takım

"Futbol faaliyetlerinin yazdan önce yeniden başlayıp başlayamayacağını söyleyemem. Kesin bir tarih belirtmek düşüncesizce bir hareket olur."

İspanya hükümet protokollerine uymaları şartıyla La Liga ekiplerine en erken mayıs ayı başında antrenmanlara başlamaları için izin verilmişti.