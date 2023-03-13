İspanya'nın en iyi iki takımı arasındaki tartışmalar bitmek bilmiyor. Konuya, eski hakem de dahil oldu.

NE OLDU? Iturralde Gonzalez, Perez'in 2010'da Real Madrid ile Deportivo arasında oynanan maçın ardından kendisiyle yaptığı hararetli konuşmadan bahsetti.

Madrid başkanının kendisini ayrı bir odaya koyduğu söyleyen hakem, Perez'in Barcelona'nın ayrıcalıklı muamele gördüğü konusunda ısrar ettiğini ve tutarlı olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Uzun süre La Liga'da görev yapan eski hakem, Teknik Hakemler Komitesi'ne (CTA) şikayette bulundu, ancak Perez veya Madrid hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını açıkladı.

NE DEDİLER: Gonzalez, İspanya'da Carrusel Deportivo'da yaşananları şöyle özetledi: "Belirli kişiler üzerinde nasıl baskı kurmaya çalıştıklarını görebilirsiniz.

"Deportivo'ya karşı 6-1'lik maçın ardından sahayı yardımcılarımla beraber terk ettik.

"Daha sonra Perez beni ayrı bir odaya koydu ve 'Senden sadece Barcelona'ya çaldığın düdükler gibi düdük çalmanı istiyorum' dedi."

Ardından şöyle devam etti: "Yarım saat sonra CTA zaten olananları öğrendi. Onlara bildirdim. Bana çok ciddi geldi, ama tüm yaşananlara rağmen olayı kanıtlayan hiçbir şey yoktu."

Eski hakem, böyle bir muameleye ilk kez maruz kaldığını belirterek, "Hiçbir başkan beni başka bir odaya koymadı.

"Her zaman gerçekleri umursayan birisi oldum. Beni ayrı bir odaya koyan Florentino Perez'in bana yaptıklarını gizlemek zorunda kaldım" dedi.

BÜYÜK RESİM: 1995'ten 2012'ye kadar İspanya La Liga'da hakemlik yapan Gonzalez, yıllar boyunca Madrid'i hararetli bir şekilde eleştirdi.

Kısa bir süre önce, hakem ödemesi skandalıyla ilgili olarak Barcelona'yı savundu ve geçen hafta Los Blancos'tan 'iğrenç ve uygunsuz' olarak bahsetti.

İKİ FOTOĞRAFTA:

GOAL

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SIRADA NE VAR? Real Madrid, CTA'nın eski başkan yardımcısına hakem raporları karşılığında Barcelona'nın milyonlar ödediği iddialarının ardından, "Negreira davasında" Barcelona aleyhine konuşmak istediğini açıkladı.

Barcelona resmi olarak suçlandı, ancak yasal işlemlerin bir süre daha sürmesi bekleniyor. Barça ve Real, 19 Mart'ta El Clasico'da kozlarını paylaşacaklar.