La Liga, Mbappe imzası için PSG'yi şikayet edecek

La Liga Başkanı Javier Tebas, Paris Saint-Germain'i Cuma gününden önce şikayet etmeyi planladıklarını söylüyor.

PSG ile sözleşmesinin sonuna gelmesine rağmen kulübüyle kontrat imzalamayan Mbappe'nin ücretsiz olarak Real Madrid'e transfer olması bekleniyordu. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, Parc des Princes'de kalmaya karar verdi ve 2025'e kadar kendini PSG'de tutacak anlaşmaya imza attı.

Fransız oyuncu, Real Madrid'den de bir teklif aldı fakat Paris ekibi, Mbappe'ye yenileme primi olarak 300 milyon euro ve yıllık 100 milyon euro verecek.

Javier Tebas ne söyledi?

La Liga Başkanı Javier Tebas, Paris Saint-Germain'in bu teklifinin Finansal Fair Play kurallarına aykırı olduğunu belirtirken Ligue 1 ekibini, UEFA'ya şikayet edeceklerini söyledi:

"PSG'nin sahip olduğu şartlarda Mbappe'ye sunduğu teklifin Finansal Fair Play kurallarına uyması mümkün değil."

"Fransa'da ve Avrupa Birliği'nde yasal işlem başlatmak için bir Fransız hukuk firmasıyla çalışıyoruz. Ayrıca konuyu Cuma gününden önce UEFA'ya bildireceğiz."

UEFA Başkanı Ceferin ne söyledi?

Ceferin, Kylian Mbappe'nin kontratına dair eleştirelere yanıt verirken BBC Sport'a Real Madrid'in Fransız yıldıza eşit bir teklif sunduğunu söyledi: "UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları oldukça katı."

"Bu kurallara saygı duyan herkes organizasyonlarımızda yer alabilir; duymayanlar alamaz."

"Bakın Real Madrid ya da bir başkası UEFA'ya ne yapması gerektiğini söyleyemez. Bir açıdan çileden çıkmış durumdalar ama bildiğim kadarıyla onların teklifi de PSG'nin teklifine benziyordu."

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