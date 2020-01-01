La Liga FIFA oynuyor, Mackolik canlı sonuç veriyor!
La Liga'da yer alan kulüpler FIFA 20 turnuvasında karşı karşıya geliyorlar!
Dünyayı esir alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle spor organizasyonları ertelenmiş durumda. Salgının sert şekilde etkilediği ülkelerden biri olan İspanya'da bu boşluğu değerlendirmek isteyen Ibai Llanos, bir FIFA 20 turnuvası organize etti. Turnuvada yer alacak isimler, La Liga kulüplerinin oyuncuları olacak.
Barcelona'dan Sergi Roberto, Real Madrid'den Marco Asensio, Real Sociedad'dan Adnan Januzaj gibi isimler sahadaki hünerlerini FIFA 20'ye taşıyacaklar.
İspanya'daki ünlü E-Spor spikerlerinden biri olan Llanos, El Pais'e verdiği demeçte, geliri sağlık kuruluşlarına bağışlanacak bu turnuvayı düzenleme amacını "Koronavirüs salgınıyla baş etmeye çalışıyorken önümüzde yararlı bir şey yapma şansımız var" sözleriyle anlattı.
Mackolik canlı sonuçları verecek
Twitch'ten naklen yayınlanacak maçların canlı sonuçlarını Mackolik'ten takip edebileceksiniz!
FIFA La Liga Turnuvası'nda eleme turu maçları 20 Mart Cuma akşamı başlıyor. Program şu şekilde:
21:00 Leganes - Valladolid
21:30 Alaves - Celta Vigo
Hangi oyuncular oynayacak?
Turnuvada yer alan kulüpler ve onları FIFA 20'de temsil edecek oyuncuları ise şöyle oluştu:
Barcelona: Sergi Roberto
Real Madrid: Marco Asensio
Atletico Madrid: Marcos Llórente
Sevilla: Sergio Reguilón
Real Sociedad: Adnan Januzaj
Getafe: Jason Remeseiro
Valencia: Carlos Soler
Villarreal: Manu Morlanes
Granada: José Antonio Martínez
Athletic Bilbao: Gorka Guruzeta
Osasuna: Rubén García
Real Betis: Borja Iglesias
Levante: Carlos Clerc
Alaves: Lucas Perez
Valladolid: Pedro Porro
Eibar: Edu Expósito
Celta Vigo: Kevin Vázquez
Mallorca: Alex Pozo
Leganes: Aitor Ruibal
Espanyol: Adrián Embarba