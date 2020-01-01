La Liga

La Liga FIFA oynuyor, Mackolik canlı sonuç veriyor!

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Getty Images
Koronavirüs nedeniyle dünyada futbol durdu. Sahne artık E-Spor turnuvalarında! La Liga'daki kulüpler FIFA 20'de yarışacaklar.

La Liga'da yer alan kulüpler FIFA 20 turnuvasında karşı karşıya geliyorlar!

Dünyayı esir alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle spor organizasyonları ertelenmiş durumda. Salgının sert şekilde etkilediği ülkelerden biri olan İspanya'da bu boşluğu değerlendirmek isteyen Ibai Llanos, bir FIFA 20 turnuvası organize etti. Turnuvada yer alacak isimler, La Liga kulüplerinin oyuncuları olacak.

Barcelona'dan Sergi Roberto, Real Madrid'den Marco Asensio, Real Sociedad'dan Adnan Januzaj gibi isimler sahadaki hünerlerini FIFA 20'ye taşıyacaklar.

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    İspanya'daki ünlü E-Spor spikerlerinden biri olan Llanos, El Pais'e verdiği demeçte, geliri sağlık kuruluşlarına bağışlanacak bu turnuvayı düzenleme amacını "Koronavirüs salgınıyla baş etmeye çalışıyorken önümüzde yararlı bir şey yapma şansımız var" sözleriyle anlattı.

    Mackolik canlı sonuçları verecek

    Twitch'ten naklen yayınlanacak maçların canlı sonuçlarını Mackolik'ten takip edebileceksiniz!

    FIFA La Liga Turnuvası'nda eleme turu maçları 20 Mart Cuma akşamı başlıyor. Program şu şekilde:

    21:00 Leganes - Valladolid

    21:30 Alaves - Celta Vigo

    22:00 Espanyol - Eibar

    ONLY EMBED FIFA 20 Twitch

    Hangi oyuncular oynayacak?

    Turnuvada yer alan kulüpler ve onları FIFA 20'de temsil edecek oyuncuları ise şöyle oluştu:

    Barcelona: Sergi Roberto

    Real Madrid: Marco Asensio

    Atletico Madrid: Marcos Llórente

    Sevilla: Sergio Reguilón

    Real Sociedad: Adnan Januzaj

    Getafe: Jason Remeseiro

    Valencia: Carlos Soler

    Villarreal: Manu Morlanes

    Granada: José Antonio Martínez

    Athletic Bilbao: Gorka Guruzeta

    Osasuna: Rubén García

    Real Betis: Borja Iglesias

    Levante: Carlos Clerc

    Alaves: Lucas Perez

    Valladolid: Pedro Porro

    Eibar: Edu Expósito

    Celta Vigo: Kevin Vázquez

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    Mallorca: Alex Pozo

    Leganes: Aitor Ruibal

    Espanyol: Adrián Embarba

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