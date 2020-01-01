La Liga FIFA oynuyor, Mackolik canlı sonuç veriyor!

Koronavirüs nedeniyle dünyada futbol durdu. Sahne artık E-Spor turnuvalarında! La Liga'daki kulüpler FIFA 20'de yarışacaklar.

'da yer alan kulüpler FIFA 20 turnuvasında karşı karşıya geliyorlar!

Dünyayı esir alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle spor organizasyonları ertelenmiş durumda. Salgının sert şekilde etkilediği ülkelerden biri olan İspanya'da bu boşluğu değerlendirmek isteyen Ibai Llanos, bir FIFA 20 turnuvası organize etti. Turnuvada yer alacak isimler, La Liga kulüplerinin oyuncuları olacak.

'dan Sergi Roberto, 'den Marco Asensio, 'dan Adnan Januzaj gibi isimler sahadaki hünerlerini FIFA 20'ye taşıyacaklar.

Daha fazla takım

İspanya'daki ünlü E-Spor spikerlerinden biri olan Llanos, El Pais'e verdiği demeçte, geliri sağlık kuruluşlarına bağışlanacak bu turnuvayı düzenleme amacını "Koronavirüs salgınıyla baş etmeye çalışıyorken önümüzde yararlı bir şey yapma şansımız var" sözleriyle anlattı.

Mackolik canlı sonuçları verecek

Twitch'ten naklen yayınlanacak maçların canlı sonuçlarını Mackolik'ten takip edebileceksiniz!

FIFA La Liga Turnuvası'nda eleme turu maçları 20 Mart Cuma akşamı başlıyor. Program şu şekilde:

21:00 - Valladolid

21:30 -

22:00 -

Hangi oyuncular oynayacak?

Turnuvada yer alan kulüpler ve onları FIFA 20'de temsil edecek oyuncuları ise şöyle oluştu:

Barcelona: Sergi Roberto

Real Madrid: Marco Asensio

: Marcos Llórente

: Sergio Reguilón

Real Sociedad: Adnan Januzaj

: Jason Remeseiro

: Carlos Soler

: Manu Morlanes

Granada: José Antonio Martínez

Athletic Bilbao: Gorka Guruzeta

Osasuna: Rubén García

: Borja Iglesias

: Carlos Clerc

Alaves: Lucas Perez

Valladolid: Pedro Porro

Eibar: Edu Expósito

Celta Vigo: Kevin Vázquez

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Mallorca: Alex Pozo

Leganes: Aitor Ruibal

Espanyol: Adrián Embarba