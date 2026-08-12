La Liga başlamadan önce: Vinicius Junior'a yeni saldırı

Real Madrid'in yıldızı Brezilyalı Vinicius Junior, bugün çarşamba akşamı Abanca Riazor Stadı'nda iki takım arasında oynanan hazırlık maçında Deportivo La Coruña taraftarlarının ıslıklarına maruz kaldı; bu, Kraliyet ekibinin kanat oyuncusunun birçok İspanyol stadında karşılaştığı düşmanlık halini yansıtan bir atmosferde yaşandı.

La Coruña taraftarlarının Vinicius'a yönelik ıslıkları ilk değildi; oyuncu daha önce La Liga'nın Valencia, Sevilla ve Barcelona gibi birçok takımına karşı da benzer olaylarla karşılaşmıştı.

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2023 yılındaki meşhur Valencia maçında Vinicius, ırkçı tezahüratları da içeren geniş çaplı bir taraftar saldırısına uğramıştı.

Ayrıca geçtiğimiz mayıs ayında oynanan Real Madrid-Sevilla maçı da gergin bir atmosfere sahne olmuş, Brezilyalı yıldız taraftarların ıslıklarına maruz kalmış ve tribünlere daha fazla tepki çeken işaretlerle karşılık vermişti; bu da hakemin müdahale etmesini gerektirmişti.

Kraliyet kulübünün, sözleşmesi önümüzdeki yaz sona ermek üzere olan Vinicius Junior'ın sözleşmesini 30 Haziran 2032'ye kadar uzattığını 6 Ağustos'ta resmen açıkladığı hatırlatılır.