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RC Deportivo A Coruna v Real Madrid - Trofeo Teresa HerreraGetty Images Sport

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La Liga başlamadan önce: Vinicius Junior'a yeni saldırı

Deportivo de A Coruna - Real Madrid
Deportivo de A Coruna
Real Madrid
Club Friendlies
Vinicius Junior
İspanya
Brezilya

Brezilyalı oyuncu son yıllarda gerginliklerin merkezi haline geldi

Real Madrid'in yıldızı Brezilyalı Vinicius Junior, bugün çarşamba akşamı Abanca Riazor Stadı'nda iki takım arasında oynanan hazırlık maçında Deportivo La Coruña taraftarlarının ıslıklarına maruz kaldı; bu, Kraliyet ekibinin kanat oyuncusunun birçok İspanyol stadında karşılaştığı düşmanlık halini yansıtan bir atmosferde yaşandı.

La Coruña taraftarlarının Vinicius'a yönelik ıslıkları ilk değildi; oyuncu daha önce La Liga'nın Valencia, Sevilla ve Barcelona gibi birçok takımına karşı da benzer olaylarla karşılaşmıştı.

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2023 yılındaki meşhur Valencia maçında Vinicius, ırkçı tezahüratları da içeren geniş çaplı bir taraftar saldırısına uğramıştı.

Club Friendlies
Schalke 04 crest
Schalke 04
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Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
La Liga
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
Elche crest
Elche
ELC

Ayrıca geçtiğimiz mayıs ayında oynanan Real Madrid-Sevilla maçı da gergin bir atmosfere sahne olmuş, Brezilyalı yıldız taraftarların ıslıklarına maruz kalmış ve tribünlere daha fazla tepki çeken işaretlerle karşılık vermişti; bu da hakemin müdahale etmesini gerektirmişti.

Kraliyet kulübünün, sözleşmesi önümüzdeki yaz sona ermek üzere olan Vinicius Junior'ın sözleşmesini 30 Haziran 2032'ye kadar uzattığını 6 Ağustos'ta resmen açıkladığı hatırlatılır.

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